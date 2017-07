Hecho ocurrió ayer en horas de la noche

Rony Huansi Payfa de 28 años de edad perdió la vida tragicamente en un accidente de tránsito, al parecer, por la excesiva velocidad y en el aparente estado de ebriedad que manejaba su vehículo.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 9 de la noche cuando el extinto joven se trasladaba a bordo de una moto marca Bajaj, modelo pulsar por la carretera Santa Clara a inmediaciones del centro poblado de Rumococha, en el distrito de San Juan Bautista.

Según testigos, Rony habría estado libando licor en una bodega de este centro poblado. Luego recibió una llamada a su celular y tras levantarse del lugar donde estaba se fue con dirección a Santa Clara, al parecer, a visitar a una chica de nombre Iris.

Tras estar por varios minutos en este lugar, se subió a su moto y la encendió para luego ir por la carretera hasta el sitio donde estaba.

Cuando estaba por llegar a una curva, al parecer, no habría calculado bien la distancia, lo cual provocó que se despiste y vaya a caer en un cuneta en donde lamentablemente perdió la vida instantáneamente.

Un motocarrista que estuvo por el lugar intentó auxiliar a la víctima, pero ya era demasiado tarde. Los vecinos del sector por un momento pensaron que éste habría impactado al joven por lo que le retuvieron hasta llegada de la policía.

Los padres y amigos del fallecido al enterarse del hecho no lo podían creer. Tras ver de quien se trataba protagonizaron desgarradoras escenas de dolor.

Minutos después llegaron agentes policiales de Los Halcones quienes constataron el hecho. El fiscal de turno también llegó a la escena del accidente, donde ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para la necropsia de ley.

Según se supo, Rony Huansi era un conocido deportista de la zona. Jugó en el puesto de arquero de fútbol en equipos como “Santa Clara”, “Vargas Guerra”, entre otros. (C. Ampuero)