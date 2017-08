El 16° Laboratorio de creación internacional, del Festival OFF-COURTS TROUVILLE 2017, a realizase en Francia del 8 a 16 de setiembre contará con la participación de Kay Zevallos Villegas, joven videasta, actriz y bailarina profesional peruana que radica en París. La actriz fue invitada en esta edición por Samuel Prat, productor y coordinador general del evento.

La directora y actriz participará en la realización de cortometrajes producidos por el festival, en el cual ella podrá realizar su propia película y trabajar como actriz para diversos directores internacionales invitados durante el evento. Los cortometrajes realizados se proyectarán en la clausura del festival, y se enviarán a diversos festivales del mundo.

Además del Perú, este año el festival contará también con la participación de cineastas invitados provenientes de Canadá, Israel, India, Colombia, Bélgica, Irán, Madagascar, Argelia y Holanda.

“Iquitos es la ciudad a la que llego cada vez que vengo al Perú, mis padres viven acá. Actualmente estoy en la faceta de escritura, la película tratará sobre una de las enfermedades con mayor incidencia en la región, y pondrá en relieve los mitos locales y las lenguas nativas de Iquitos. Estoy en conversaciones para la realización de una producción francesa-peruana, debido a que la historia se desarrolla entre París e Iquitos”, señala Kay Zevallos.

“Representar a mi país, es para mí representar la materia prima de mi inspiración, mi cultura. Esta invitación me permite también abrir una puerta para que otros cineastas y actores loretanos puedan vivir esta experiencia. En Iquitos, actualmente estoy viendo la posibilidad de gestionar un intercambio entre ese festival con la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCP, lo cual esperamos sea positivo; el apoyo de asociaciones culturales y audiovisuales de la ciudad, para la creación de un laboratorio de creación audiovisual que tenga a Iquitos como un gran escenario natural, con jóvenes cineastas y actores locales”.

“Iquitos cuenta con escenarios naturales, con un patrimonio material e inmaterial que inspira a todo artista. La creación audiovisual y de artes vivas, como el teatro, la danza, etc. deberían ser implementados como parte de una gestión de política cultural y urbana. Teniendo como base que el arte es parte del desarrollo fundamental del ser humano y de su entorno (la ciudad), sino también por su efecto colateral, por ejemplo, que se produce en el turismo cinematográfico. Turistas que vienen a visitar los lugares de filmación, la contratación de profesionales y artistas locales, hotelería, etc. En muchas ciudades del mundo, las autoridades promocionan la ciudad y sus cualidades territoriales y culturales para atraer más producciones, para eso se necesita una gestión que crea leyes que faciliten esta labor de artistas locales y extranjeros para la realización de sus obras”, culmina la actriz.

Kay Zevallos Villegas es actriz, bailarina, videasta y gestora cultural. Nació en Lima y a los 6 años llegó a la ciudad de Iquitos donde pasó toda su infancia y adolescencia junto con su familia. Se formó en las ciudades de Lima y Buenos Aires en la carrera de danza y teatro. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un Posgrado Internacional en Gestión y política cultural. Actualmente vive en París, donde finaliza una maestría en artes escénicas. (MIPR)