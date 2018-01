Más de 4 mil personas recibieron a Jorge Mera Ramírez en Yurimaguas, donde inició oficialmente su campaña al Gobierno Regional de Loreto por el Movimiento Esperanza Región Amazónica (MERA)

Inversión en infraestructura educativa, sanitaria, productiva, portuaria, turística y cultural en las 8 provincias de la región Loreto.

MERA ha logrado una sinergia entre experiencia y juventud, pues involucra las propuestas de los jóvenes en su Plan de Gobierno.

Jorge Mera Ramírez, líder fundador del Movimiento Esperanza Región Amazónica (MERA), lanzó oficialmente su candidatura al Gobierno Regional de Loreto en la “Perla del Huallaga”: Yurimaguas, donde fue recibido por una caravana de más de 400 mototaxistas y motociclistas, quienes acompañaron al ex congresista de la República hasta el local central, donde presentaron a los pre candidatos a la alcaldía provincial, Jhony Escudero Contreras, y a la consejería regional, Francisco López Robles.

Ambos candidatos son yurimaguinos de nacimiento y tienen amplia experiencia en la gestión pública y privada, lo cual los convierte en técnicos de primer nivel para trabajar por el progreso y desarrollo de la provincia de Alto Amazonas. Para Jorge Mera, es importante que los pre candidatos cumplan con dos requisitos: profesionalismo y transparencia.

“Todos nuestros pre candidatos tienen que pasar un filtro, pues queremos candidatos honestos, con capacidad de gestión y visión de desarrollo. Jhony Escudero es un técnico destacado, cuyas propuestas se enmarcan en nuestro Plan de Gobierno, mientras que Francisco López es un joven abogado, con estudios en el extranjero, que regresó a Yurimaguas para contribuir con su crecimiento y desarrollo. Es un cuadro político joven que quiere aportar sus conocimientos en el consejo regional, fiscalizando los gastos de inversión en obras públicas y gestionando proyectos para su provincia. Eso es lo que la población quiere, candidatos identificados con Loreto”, indicó el también catedrático de la UNAP.

La prensa de Yurimaguas no fue ajena a este multitudinario recibimiento, ya que en diversos medios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita destacaron el poder de convocatoria del Movimiento Esperanza Región Amazónica (MERA), pues en los distritos de Santa Cruz y Lagunas también fueron recibidos por cientos de personas.

“En Santa Cruz conversamos con la población y ellos quieren que el GOREL invierta en educación y salud, pues los anteriores gobiernos regionales los tienen abandonados. En Lagunas nos recibieron más de 1500 personas. Ahí tenemos a Girdler Torres como nuestro candidato a la alcaldía distrital, un luchador social que alzó su voz contra la corrupción del actual gobierno municipal, logrando que la misma población pida su candidatura al sillón municipal”, finalizó.

Jorge Mera Ramírez es considerado la última reserva moral del escenario político, pues es uno de los pocos candidatos que no tiene denuncias ni sentencias por corrupción. Mera Ramírez es catedrático de la UNAP durante más de 20 años, tiene estudios de postgrado en maestría y doctorado, es padre de 3 hijos, cuya madre es su esposa y compañera durante más de 30 años. Los alumnos y ex alumnos de Jorge Mera destacan sus cualidades académicas y profesionales.

Jorge Mera quiere devolverle a Loreto el primer lugar en competitividad y desarrollo económico, invirtiendo en infraestructura educativa, sanitaria, productiva, portuaria, turística y cultural. Aún quedan 8 meses de campaña, y Mera se alista para recorrer las demás provincias de Loreto.