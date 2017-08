Loreto como región cuenta con un gran potencial para ser impulsadora del crecimiento económico a través del turismo y la exportación de productos no tradicionales.

He presentado un proyecto de ley para prolongar las exoneraciones del IGV a los pasajes aéreos de cualquier punto del país hacia y desde Iquitos.

El congresista loretano Jorge Meléndez Celis continúa promoviendo propuestas para que la región Loreto avance en su economía y se conecte con otros puntos del país. El parlamentario confía en que se concretará el desarrollo de la región amazónica porque posee una inmensa riqueza natural, y mira con optimismo esas posibilidades. Sin embargo, tiene presente que actualmente hace falta trabajar mucho para lograr el sueño loretano.

Como congresista de la Republica ¿cómo analiza el trabajo que el gobierno realiza a nivel nacional?

El gobierno del presidente Kuczynski está comprometido con el desarrollo del país, el crecimiento económico y social, sabemos que estamos progresando. Hace unos días el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, indicaba que hemos crecido en temas de exportaciones y turismo, a junio del presente año el intercambio comercial se incrementó en 17.8% respecto al mismo periodo del 2016; sin embargo, aún hay trabajo por hacer y estamos seguros que se logrará buenos resultados en lo que queda de su gestión. Este mismo gobierno ha mostrado preocupación por la Amazonía de nuestro país y eso lo valoramos, porque la región amazónica cuenta con grandes recursos que ayudarían mucho al desarrollo que esperamos en esa zona del país y por supuesto a nivel nacional.

¿Qué propuesta tiene para convertir a su región en una gran potencia en el Perú?

Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para ello, por eso queremos promover un plan estratégico regional en la misma línea del nacional para impulsar el turismo y comercio exterior, en aras de lograr un camino que nos lleve al crecimiento de Loreto. Además, para captar inversión pública y privada tenemos claro que hay que trabajar en la promoción de las potencialidades que tiene Loreto, eso permitirá poner en valor las mismas. Un nuevo punto es poner a trabajar las tierras de cultivo, y demás infraestructuras que no están siendo aprovechadas.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para su región?

Loreto como región cuenta con un gran potencial para ser impulsadora del crecimiento económico a través del turismo y la exportación de productos no tradicionales. Sin embargo, esto no se ha logrado porque estas capacidades no son aprovechadas. Apuntamos en el sector turismo a mejorar las condiciones de navegabilidad de ríos en toda la región Loreto. Estamos seguros que si impulsamos más rutas del Ferry, gracias a la Hidrovía Amazónica se puede lograr, mejorando la conectividad de los pueblos de la región.

Además, muy pronto entrará en vigencia la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, por el cual se devolverá el IGV a los turistas que adquieran diversos servicios en el país, esto impulsará el arribo de más turistas al territorio nacional.

No olvidemos que Loreto cuenta con el río más caudaloso del mundo como es el río Amazonas, posee la mayor cantidad de etnias indígenas, cuenta con la mayor variedad de flora y fauna, con impresionantes lagos como el lago Rimachi, el más grande de la Amazonía y el segundo más grande después del lago Titicaca; además de plantas medicinales y frutales nativos orgánicos, como el aguaje, el hungurahui, el camu camu; entre otros.

Hay que señalar que según estadísticas de un informe elaborado por Mincetur, en el año 2016 se registró un total de 3 millones 744 mil 461 turistas internacionales, superior en 288 mil 752 a lo alcanzado el 2015. Esperamos que ese año se supere esas cifras y queremos que Loreto se vuelva un punto de visita para los visitantes nacionales y extranjeros, porque el turismo interno es sostenible pero podemos mejorar, porque solo el 33.3% de peruanos lo realizan.

¿Cómo se ejecutarían estas mejoras en el sector turismo?

Hemos presentado varias propuestas para esto. Actualmente tenemos un proyecto de ley en la agenda del Congreso, el cual propone interconectar a Iquitos con la costa peruana, y es necesario porque Iquitos es la única capital de región que no está enlazada con el resto del país. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha creado fondos de 80 y 150 mil soles que van dirigidas a impulsar las Pymes, estos fondos permitirán mejorar las instalaciones de alojamiento en las propias comunidades.

Además, se están evaluando nuevas rutas aéreas que una a Iquitos con diferentes ciudades del Perú y el mundo de manera directa, una de ellas es la ruta Iquitos-Cusco-Iquitos, estamos trabajando en eso. Asimismo, he presentado un proyecto de ley para prolongar las exoneraciones del IGV a los pasajes aéreos de cualquier punto del país hacia y desde Iquitos.

Ha sido elegido presidente de la comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, este cargo lo acerca a temas relacionado a sus proyectos presentados para su región ¿cuál es su visión ante esto?

El gobierno trabaja para sacar adelante al Perú, y en esa línea estará esta comisión. Agradezco a mis compañeros de bancada la confianza por este encargo y sin duda en el grupo de trabajo buscaremos fortalecer el comercio exterior y turismo, valorando los enormes recursos que tiene el país. Además, esta es una oportunidad para seguir impulsando la producción en mi región. Es una gran responsabilidad y la tomo con mucha humildad y entusiasmo.

Mi región no se encuentra bien posicionada en temas de comercio exterior, pero apuntamos al crecimiento. Tenemos datos que las exportaciones de 2017, respecto al 2016 entre el periodo de enero a junio es mayor en 27.7%, eso ayuda a la reactivación de la economía interna, cuyo incremento del PBI bordearía el 2.7%. Hasta el momento los resultados van en positivo, estoy convencido que mejorará en los próximos meses.

Se muestra Ud. como una persona emprendedora que al igual que todos busca la mejora para su región…

Tengo claro lo que quiero, y quiero que Loreto prospere porque tenemos recursos valiosos. Por ejemplo, Mincetur está impulsando la exportación de productos no tradicionales, por ello se promueve una marca de producto peruano saludable y natural, aquí estamos hablando de nuestras plantas medicinales y estoy seguro que se obtendrán buenos resultados.

El Perú no solo es un país rico en cultura, sino también en recursos y el gobierno lo sabe, por eso se trabaja para hacer no solo de Loreto, sino de todo el territorio nacional un mejor país.

¿Cómo va el proceso de los otros proyectos presentados?

Estamos esperando la respuesta, claro que son evaluados. Hasta el momento se encuentran en las comisiones correspondientes. Tenemos mucha iniciativa para desarrollar la región. Existe un pre dictamen sobre el proyecto de ley que crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, que propone acercar a las comunidades nativas con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, a fin de evitar conflictos sociales sobre todo garantizar la sostenibilidad de las inversiones en las actividades económicas extractivas y proyectos de infraestructura.

El parlamentario oficialista finalizó señalando que sostuvo una reunión con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros y sus viceministros, a la que calificó de positiva porque mira con optimismo el desarrollo de la región Loreto a través del turismo y la exportación de productos no tradicionales, en los próximos años.

EN OTRO LADO

Jorge Meléndez ha presentado proyectos para promover el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la región Loreto. Ha manifestado su preocupación por salvaguardar la conservación del medio ambiente debido a los derrames de petróleo registrados en 2015 y 2016, por lo que presentó un proyecto de ley 179/2016-CR, “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el afianzamiento y modernización del Oleoducto Norperuano (ONP), iniciativa que tomó el Ejecutivo incorporándolo en el punto 5 de las facultades legislativas.

DATO

Jorge Meléndez nació en Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, ubicado al sur de la región Loreto. Forma parte de la bancada de gobierno, es ingeniero forestal de profesión y se desempeñó en la actividad estatal y privada. Cuenta con estudios de Post Grado en Ciencias Ambientales, mención en Gestión de Ordenamiento Ambiental del Territorio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.