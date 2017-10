Continuando con su rol de congresista y presidente de una importante comisión en el Congreso, el parlamentario oficialista, Jorge Meléndez Celis, anuncia que confía que el nuevo Gabinete Ministerial realizará un arduo trabajo para impulsar el crecimiento y desarrollo del país pero con revolución social. Asimismo, asegura que este Gobierno le está poniendo mucho interés a la Amazonía Peruana, que ya presenta ciertas mejoras y cuenta con varios proyectos que le cambiará la vida al poblador.

1. Luego de los cambios en el Gabinete, y habiéndole dado el voto de confianza, ¿cómo evalúa la relación entre el Ejecutivo y Legislativo?

Considero que es muy importante para el país establecer un nuevo orden de consenso entre ambos poderes del Estado, en ese sentido veo con optimismo la voluntad que le viene poniendo la presidenta del Consejo de Ministros a la generación de espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas del Congreso. Tengo que felicitar este extraordinario trabajo que responde al deseo del país, de construir juntos un gran Perú. Yo creo y confío que con los cambios realizados la relación entre ambos poderes del Estado sea estable y se priorice los cambios positivos para desarrollar la revolución social, y se deje de lado los intereses políticos, porque el pueblo quiere un Gobierno y un Congreso que trabaje pensando en ellos y para ellos.

2. ¿Cuáles son las fortalezas que presenta este nuevo Gabinete, teniendo en cuenta los cuatro ejes de trabajo en la que se centra?

En la exposición de la primera ministra se ha resaltado puntos importantes de trabajo y mejoras del Gobierno, así como los ejes funcionales que propone este nuevo Gabinete. Sin embargo, yo resalto el desafío que significa impulsar la Revolución Social en el marco de un Estado más cerca y al servicio del ciudadano. Es decir, vamos a impulsar más Estado, el Estado representado por sus autoridades tendrá que establecer una mejor relación con el ciudadano, especialmente con el de a pie, con aquellos de menores recursos económicos, nueva relación con los históricamente olvidados, me refiero a las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía. Tenemos que gobernar desde las calles, desde los caseríos, desde los barrios, y asentamientos humanos, desde las regiones del interior del país, por eso considero que todos los ejes son importantes, sin embargo permíteme resaltar dos, que a mi modo de ver son fundamentales; el fortalecimiento productivo y la reactivación económica. Existe una nueva visión de país, este Gobierno a volteado su mirada a la Amazonía, prueba de ello son las importantes obras que traerán mejoras a la región Loreto. Por ejemplo, el puente sobre el río Nanay, donde ya se firmó contrato, que nos conectará con el mercado de Colombia, al mismo tiempo de poner en valor todas las tierras, que hoy por falta de conectividad valen poco. Además, el puente será un atractivo turístico al constituirse es el segundo más largo del país; por otro lado tenemos el proyecto de la hidrovía que dará mantenimiento permanente a más de 2,500 kilómetro de ríos de nuestra Amazonía, permitiendo su navegabilidad los 365 días del año, reduciendo costos y tiempo, eso hará que nuestros productos sean más competitivos. Además del Puerto de Yurimaguas, que ya está funcionando, y los dos puertos más que se vienen, el de Pucallpa e Iquitos, en definitiva se viene una revolución social para la región Loreto y toda la Amazonía.

3. ¿Cómo cree que sea el rol que juegue la oposición, sobre todo la bancada con mayor presencia en el Congreso?

Creo que sabrá escuchar el llamado de nuestra primera ministra, que expresa el clamor y demanda de nuestro pueblo, de trabajar unidos por resolver los problemas de los peruanos empezando por los más pobres. En ese sentido, es importante que se priorice una agenda común, una agenda Perú, el fútbol nos ha demostrado que sí podemos unirnos, es hora de hacerlo por Loreto y todo el país. El hecho de brindar el voto de confianza es una señal de que se podrá trabajar con un mismo objetivo, que es lo importante. Siempre existe y existirán discrepancias, pero eso no tiene que perjudicar nuestro propósito de trabajar por el país. Hay que trabajar todos desde la ubicación que el pueblo nos dio.

4. En agosto se aprobó el Proyecto de Ley de interconexión Carretera Iquitos-Costa Norte, lo que se considera un logro en beneficio de Loreto, ¿cuál es su expectativa ante esto, siendo usted el autor del proyecto.

Conectar a Loreto con la costa peruana es hacerle justicia a un pueblo largamente postergado. Esta carretera será fundamental para nuestro desarrollo, porque nos integrará como región y como país, no podemos seguir teniendo un país desconectado. Luego de Fernando Belaunde Terry no tuvimos otro gobierno que le pusiera tanta atención a la Amazonía como el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Considero que el presidente tiene la voluntad política para hacer realidad este largo sueño de conectar Iquitos con el resto del país a través de una carretera, que bien diseñada y regulada no tiene porqué afectar la biodiversidad, hay buenos ejemplos en Australia y Estados Unidos, donde carreteras cruzan áreas protegidas sin ningún problema. Hoy Loreto podría producir mucho, pero los sobre costos de estar desconectados del resto del país no nos permite llegar con precios competitivos condenando a la pobreza a miles de compatriotas. Eso no es justo.

5. El EIA del proyecto de interconexión eléctrica de la región Loreto ha sido observado por el Ministerio del Ambiente, ¿Cuál es su posición al respecto?

El proyecto está siendo evaluado en el Ministerio del Ambiente, porque se han encontrado algunos aspectos de carácter ambiental que tienen que ser ajustados para una mejor ejecución. Considero que para el desarrollo de la región Loreto es necesario contar con energía eléctrica, pero de buena calidad, es decir un buen servicio y barato. Para ello, tenemos que analizar dos escenarios. Por ejemplo en la ciudad de Iquitos con termoeléctrica hoy paga 0.51 soles por kilowatts por hora, mientras que Yurimaguas por la misma cantidad de energía procedente de la interconexión nacional paga 0.55 soles, notamos que existe una diferencia. Con este ejemplo yo invito a reflexionar, sobre lo que es más conveniente para Loreto. Sin embargo, sobre la interconexión mi posición es favorable, siempre y cuando dicha obra garantice la soberanía energética y canon, que nos proporcione ingresos para Loreto y energía eléctrica a un bajo costo. En ese sentido, debemos manejar varias opciones, entre ellos impulsar la construcción de una hidroeléctrica en el Pongo de Manseriche, que nos daría calidad, cantidad, y energía eléctrica barata beneficiando a las familias de Loreto.

6. ¿Qué nuevas iniciativas cree que se podrán encaminar para el desarrollo de Loreto y toda la Amazonia peruana?

Loreto es una región grande, en territorio somos más grande que varios países como por ejemplo Ecuador, es por eso que tenemos que generar toda una estrategia de polos de desarrollo. Mínimamente se necesitan fortalecer cuatro ciudades intermedias que se conviertan en polos de desarrollo, desde donde se conecten corredores económicos para que acopie la producción que se pueda generar con diversos proyectos productivos, sino hay mercado no hay proyecto sostenible. El gran problema es el mercado, para quien producir y a qué precio. Asimismo, necesitamos impulsar los parques industriales a fin de procesar y dar valor agregado a nuestra producción. No podemos seguir vendiendo materia prima, tenemos que sacar un mayor provecho a nuestros inmensos recursos pero de manera ordenada y sostenible. Vamos a trabajar en esos pilares.

7. Respecto al Lote 192, qué medidas ha tomado al respecto, usted ya se ha reunido con la ministra de Energía y Minas. ¿Cuáles son los alcances de esa reunión?

Sí, hace poco me reuní con la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Estuvimos conversando sobre temas relacionados a la región Loreto, y por supuesto al Lote 192 que actualmente ha sido tomado por las comunidades, y en ese sentido le expresé a la ministra mi preocupación por la situación que se viene presentando, es más le pedí que se ponga atención a la solución de este problema social – ambiental. Sé que existe cuestiones técnico jurídico por resolverse, pero considero que será vital explicar de manera detallada en espacios de diálogo cada uno de estos puntos. Tenemos que ponernos también en el lugar de las comunidades, considero como justas las demandas sobre el cumplimiento de las actas y compromisos asumidos por cada una de las partes, la urgente necesidad de generar mejoras en la calidad de vida. Creo que el adelanto social será vital, necesitamos más inversión en la zona, llevar agua limpia, escuelas, postas médicas y proyectos productivos, pero sobre todo establecer una nueva relación de diálogo Estado, empresa y población, con absoluto respeto a la vida.

En una situación de conflicto todos salimos perdiendo, tenemos que pasar a un escenario de gana y gana, donde todos salgamos ganando, y cuando digo todos me refiero al Estado, la empresa y por supuesto la comunidad – población.

8. Al respecto el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que su gobierno va a remediar los daños ambientales en el lote 192, ¿qué opina de esta medida?

Coincido plenamente con la propuesta de nuestro presidente de la República, necesitamos destrabar inversiones en sectores estratégicos, no nos olvidemos que el Lote 192 es el más importante del país. En ese sentido, creo que sería oportuno la intervención del Estado para remediar los daños ambientales y luego todo lo invertido en estas labores se lo pase a la empresas responsables de su contaminación, lo que no debemos ni podemos dejar es que el Lote deje de operar. Ahora, a eso también se suma la propuesta de la ministra del sector de iniciar próximamente la ejecución de un plan de intervención para mejorar las condiciones de vida de dichas poblaciones adyacentes al indicado lote petrolero, esto se financiará de manera integral y permitirá dotar de mejores servicios y atenciones a dichas poblaciones. Dejo constancia que por más de 40 años los diferentes gobiernos se olvidaron de estas poblaciones, sin embargo este gobierno está priorizando dar solución al problema heredado, quizás esto nos diferencia de otros gobiernos, estamos impulsando una Revolución Social, solucionándole la vida a la poblaciones más pobres, empezando por los pueblos indígenas de la Amazonía, verdaderos dueños de estas tierras.

9. ¿Cómo va su trabajo de parlamentario, representante de Loreto?

Cada día uno trabaja para buscar mejoras a la región que nos eligió. Estoy en constante reuniones con autoridades del Gobierno. Por ejemplo, la reunión con la ministra de Energía y Minas. Hace unos días, también me reuní con el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, para abordar temas relacionados a la emergencia que existe en Putumayo por el colapso de sus viviendas. Asimismo a iniciativa del propio ministro en los próximos días llevaremos a cabo una reunión ampliada conjuntamente con la autoridad regional del Loreto y sus técnicos para abordar la problemática de la planta de agua y desagüe de Iquitos por años paralizada por problemas en su mala ejecución, y por el cual el Gobierno Regional de Loreto paga mensualmente una deuda, perjudicando su capacidad de financiamiento de nuevas inversiones. No podemos esperar más años para solucionar las deficiencias de este proyecto tan necesario para mejorar la calidad del agua y alcantarillado en Iquitos, muy aparte de las acciones de la justicia para sancionar a los responsables de esta pésima obra.

Por otro lado, la semana pasada junto a representantes de comunidades nativas de las cinco cuencas de Loreto, me reuní con el ministro de Salud, Fernando D’Alessio, que muy amablemente nos recibió y escuchó las preocupaciones que existe, y expusimos el Plan de Salud Integral Intercultural de Loreto. Además, aproveché para comentarle el interés de mejorar el centro de salud de Contamana.

10. Usted es presidente de la Comisión de Comercio Exterior, sabemos que viajará a Colombia, ¿cuál es el fin de esas actividades?

Efectivamente, junto a otros colegas congresistas, integrantes de la comisión de Comercio Exterior, viajaremos esta semana a Colombia para participar de un Foro de Inversión que organiza el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el que nos reuniremos con autoridades colombianas, visitaremos la Zona Franca de ese país. Nuestro objetivo en ese foro es promocionar las Zonas Económicas Especiales a las empresas y posibles inversionistas colombianos, para dinamizar las inversiones en el Perú, las cuales estarán orientadas al desarrollo de la oferta exportable y la consolidación de las zonas como plataformas logísticas al servicio del comercio exterior.

11. Se vienen presentando autoridades para explicar su rol en estos sectores. ¿Cuál es el propósito general de la comisión?

Sí, hemos tenido importantes autoridades en las diferentes sesiones de la comisión que tengo el honor de presidir. Una de las primeras autoridades fue el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien nos explicó sobre la gestión en su sector y nos anunció el Encuentro Empresarial que se realizará en pocos días en Yurimaguas, en el que participarán empresarios de Brasil, Colombia y el Perú, evento que saludo porque pondrá el valor el puerto de Yurimaguas y el potencial económico. El objetivo principal de la comisión es y será promover la diversidad turística y la biodiversidad del Perú, porque somos un país con un gran potencial, por ello vamos difundir las riquezas y lugares que tenemos en las regiones de la costa, sierra y selva del país. Debo agregar que desde la comisión de Comercio Exterior y Turismo venimos impulsando el turismo pero de manera ordenada y segura, en ese sentido se ha acogido con agrado un proyecto de ley remitido por el Ministerio Público por el que se prohíbe el ingreso de menores de edad a los hoteles, en ese sentido por unanimidad la comisión aprobó un dictamen favorable, esperando en los próximos días su aprobación en el Pleno para ser Ley, con lo que nuestros niños estarán protegidas.

Y siguiendo con las autoridades que participan de la comisión, tengo que mencionar que hace poco hemos recibido a los representantes de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Aeropuertos Andinos del Perú y Aeropuertos del Perú, quienes nos expusieron el impacto de sus servicios en el turismo. Así como ellos, tendremos más representantes de empresas y entidades importantes vinculadas al trabajo de comercio y turismo en el país.

12. En la comisión, ¿cuál será el trabajo para mejorar Loreto?

En la comisión buscamos implementar medidas y abordar temas en beneficio de todo el Perú, porque somos un país con potencial en comercio y turismo. A petición mía se ha incorporado a la comisión un Proyecto de Ley de cual soy autor, y es el 1439/2016-CR que busca extender el plazo para la eliminación del IGV a los pasajes aéreos desde y hacia Iquitos. Esto permitirá mejorar la conectividad y la competitividad de Loreto. Algo que impulsaré fuertemente será fortalecer los canales de promoción nacional e internacional de la Amazonía y de manera particular la región Loreto, creo que nuestras embajadas deben jugar un rol más importante para posicionar nuestra marca a nivel mundial, Loreto tiene un potencial turístico y exportador. Además, con satisfacción puedo anunciar que el Ministerio de Defensa, ante nuestro pedido, ha autorizado el reinicio de vuelos cívicos a la ciudad de Yurimaguas desde Lima en aviones Spartan, esto va a favorecer la conectividad con esta parte del territorio de Loreto. Estamos gestionando más rutas a más lugares de Loreto, incluso a las zonas de frontera, considero que la Amazonía debe impulsar la conectividad aérea ante la escasa conexión terrestre.