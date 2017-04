En salvaguarda de nuestra soberanía nacional y las pretensiones expansionistas del vecino país

La autoridad del centro poblado de Isla Santa Rosa, en el trapecio amazónico, debidamente representado por el alcalde delegado, Jack Iván Yovera Peña, contando con el apoyo de pobladores de 13 caseríos adyacentes que se encuentran situados en zona de frontera, ante el ostracismo y carecer del apoyo de la autoridad del distrito del Yavarí para fomentar el desarrollo y el progreso de los pueblos fronterizos, vienen solicitando a las autoridades nacionales la pronta creación del distrito América y su capital Isla Santa Rosa, comprensión de la jurisdicción de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Esta decisión se tomó luego que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, desestimara la propuesta del Gobierno Regional de Loreto, sobre la creación de la provincia del Yavarí y sus tres distritos que serían, distrito América y su Capital Isla Santa Rosa, Bellavista Callarú y capitán Cervantes.

En dicha respuesta, la dirección nacional respondió con una propuesta en donde descarta a Isla Santa Rosa del Amazonas por riesgo permanente al ser una isla que sufre los procesos de erosión por la dinámica propia de los ríos, vulnerable a inundaciones en época de crecida del río, espacio limitado no tiene hacia donde expandirse, ante esta situación de no considerar en la propuesta al centro Poblado Isla Santa Rosa, el alcalde delegado del centro poblado, Jack Iván Yovera Peña, ante las discrepancias con el alcalde del Yavarí, Juna Cayetano Salinas, se formalizó el comité pro creación del distrito América que beneficiará a los pobladores de las 13 comunidades que conforman la jurisdicción del Centro Poblado Isla Santa Rosa.

En su argumentación, la autoridad de Isla Santa Rosa indica que al ser distrito ya no dependerían de la municipalidad del Yavarí, simplemente pasarían a integrarse como distrito a la provincia de Mariscal Ramón Castilla. En la actualidad el centro poblado de Isla Santa Rosa, cuenta con una población de dos mil 800 habitantes, entre adultos y niños, recibiendo una asignación como presupuesto mensual de 6,500 soles, deducidos de la manera siguiente, la provincial le asigna 4 mil soles y la municipalidad distrital del Yavari 2,500 soles, presupuesto insuficiente para realizar obras que impulsen el desarrollo de este centro poblado tri fronterizo.

Cabe mencionar que el Centro Poblado Isla Santa Rosa, cuenta con una oficina de la Autoridad Portuaria Nacional y la Direpro del Ministerio de la Producción recientemente instalada en dicha zona, realizan trabajos articulados con apoyo de la Capitanía de Puerto de la Marina de Guerra del Perú y demás entes acantonados. El Centro Poblado de Isla Santa Rosa, desde el 02 de enero 2017, tras una falla en el cableado subacuático, mediante el cual se transportaba energía eléctrica desde la ciudad de Leticia-Colombia, sede de la empresa ENAM S.A. por el cual se brinda el servicio de energía eléctrica, en la actualidad es limitada debiendo la empresa peruana Electro Oriente S.A. responsable de brindar energía eléctrica a través de sus generadores en horarios restringidos de 06.00 a 11.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. Asimismo, se realizara la remodelación de la Institución Educativa Primaria Secundaria Nº 601014 obra que se estaría ejecutando a partir del mes de julio del presente, así como la construcción de una oficina bancaria del Banco de la Nación similar a la agencia de la localidad de Caballo Cocha.

Mientras que el servicio de telefonía móvil de la empresa de telecomunicaciones Telefónica del Perú en Santa Rosa no es continuo, sufre averías en ocasiones y no hay señal por horas y días. Además, los pobladores han presentado quejas y denuncias ante el alcalde delegado del mencionado sector, respecto que el cuerpo médico y equipo técnico del Centro de Salud Isla Santa Rosa, en casos de emergencias, no suelen asistir al paciente debido que el 80% de este personal radica o simplemente ha adquirido como lugar de residencia la ciudad de Leticia y en algunas ocasiones no asisten a sus labores, con lo que queda demostrado que urge la necesidad de crearse este nuevo distrito, y así repotenciarse con obras y proyectos que sirvan para el desarrollo de los pueblos fronterizos, postergados por muchos años por las autoridades de turno.

