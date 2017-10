Por: Gerges Bocanegra Picón (marbosan@hotmail.com)

Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso parece decir Isla Santa Rosa hoy con su energía eléctrica…

No hace mucho describía a Isla Santa Rosa como puerta de entrada a Perú en la triple frontera, donde los peruanos somos peruanos porque queremos serlo, pese al olvido de sus autoridades y el atraso en que se encuentra. Comparado a Leticia Colombia y Tabatinga Brasil tiene marcadas necesidades en Salud y Educación, así como en Desarrollo Urbano, agua, energía y un buen puerto.

Aunque hace unos años parecía imposible hablar de energía eléctrica las 24 horas en la Isla basado en el convenio de interconexión a sistemas eléctricos de los países miembros de la comunidad andina, hoy, mientras redactaba el presente artículo me enteré que el gobierno regional está culminando dicho Proyecto de Interconexión a la Red de Leticia-Colombia, en tanto el señor Neyra, jefe regional de Osinerming, remitía a mi correo electrónico los pormenores de las ultimas coordinaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Conectados a la central térmica de Leticia, un cable recorre digamos la playa unos 250 metros, para hundirse en el río amazonas casi mil metros hasta llegar a Isla Santa Rosa y allí recorre unos 200 metros hasta la Red Primaria o los postes de conexión que con dos transformadores ayudarán a mejorar la potencia debido a la caída de tensión por la distancia que recorre. A partir de ésta se instalarán en por lo menos 300 familias o casas que hay en la Isla. Este proyecto tiene un costo aproximado de 800 mil soles y ya fue ejecutado durante el año 2010 en espera el presente año de los permisos de Capitanía de Puertos de la autorización respectiva para el uso del área sub acuática.

CONVENIO COMERCIAL

Luego de haberse superado un interlocutor por parte de Perú para buscar los acuerdos comerciales con la alta gerencia de la empresa ENAM S.A. de Leticia Colombia, Electro Oriente mando una comisión técnica para tal fin, están solicitando al Ministerio de Energía y Minas la ampliación de su concesión para administrar el servicio y la comercialización de la misma y están solicitando al gobierno regional la transferencia de la obra. El Señor Carlos Neyra, Jefe de Osinerming, mediante correo electrónico nos informa que su representada viene “…realizando los estudios técnicos legales relacionados a las tarifas aplicables en Santa Rosa, los avances logrados permitirán que Santa Rosa tenga un servicio eléctrico las 24 horas del día que estoy seguro ayudará a su desarrollo. El jueves 16 pasado, sostuvimos una reunión de trabajo en Electro Oriente con el Ing. Alexander Rodríguez Guerrero, gerente general de ENAM S.A. de Leticia donde se han realizado acuerdos para agilizar los temas que le menciono (ver nota en el diario La Región de fecha 20 junio 2011).

RECUERDOS NOSTÁLGICOS

Durante mi estancia en Isla Santa Rosa en las fiestas de navidad y año nuevo del año 2007, observaba el otro lado del río y veía ciudades iluminadas. Pequeñas lucecitas se movían en el río al aproximarse un bote a nuestro terruño y cuando dio las 12 de la noche me tocó disfrutar de los fuegos artificiales que se elevaban en Leticia y Tabatinga. Cuando estás en dichas ciudades y vas a cruzar a las 7 de la noche a Perú, te da la impresión que vas a las tinieblas, porque desde sus puertos ves que todo es obscuro que no hay nada al otro lado, sólo el que mora ahí sabe que esta su casa y tiene que cruzar así llueva o el río este picado y/o sucio (Picado: oleajes que salpican dentro del bote. Río sucio: cuando la correntada trae gramalotes, palizada o troncos o árboles. En ambos casos puede provocar la volcadura de la embarcación.)

Ahora en Iquitos al pasear por la plaza de armas potentes farolas me permite disfrutar de la brisa y charlar con mis amigos y ver corretear a mis hijos con esa tranquilidad que nos da la iluminación. Cuando voy por lo que antes era el Malecón Tarapacá (porque hoy se llama Bulevar) puedo ver a restaurantes y bares acoger a turistas y citadinos disfrutando de lo que nos da la energía eléctrica. Entonces me pregunto… ¿cómo has podido soportar ese obscuro de Isla Santa Rosa…?

CÓOMO NOS VEN LOS VECINOS DE LETICIA Y TABATINGA

Esta es una página colombiana que usted puede visitar para corroborar lo que subtitulamos: http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/leticia.html y dos párrafos de la misma:

En la zona existen unos cuantos centros poblados, aunque la colombiana Leticia es la más consolidada. A su lado, en la ribera norte del río, está la brasileña Tabatinga, igual de grande pero un poco más precaria. En la ribera sur, Brasil tiene a Benjamín Constant, y Perú algunas localidades más pequeñas y pobres, como la irónica Puerto Alegría o la efímera Islandia.

… Islandia, el caserío fronterizo del Perú, donde ondea una bandera hecha jirones. Da la impresión que el río podría llevarse esa punta de tierra en cualquier momento. Esa precariedad también existe en la única y ruinosa calle de Puerto Alegría, un poco más allá, donde la pobreza está impresa en el rostro de personas que todos los días toman un bote para ir a otro país en busca de sustento, pues el suyo propio está muy lejos.

En portugués, alcanzamos una noticia brasilera en “a critica” de Manaos del 23 de Septiembre del 2010 escrito por Jorge Eduardo Dantas:

ISOLAMENTO NA TRIPLICE FRONTEIRA… Situada em ilha peruana, vila que também abriga brasileiros e colombianos sofre para conseguir água potável. Na comunidade de Rondinha I, nos arredores de Tabatinga, …Carlos Santa Cruz… Explica-se: situada a meia hora do municipio… E não só: a comunidade está, oficialmente, situada numa ilha peruana. No entanto, por receber pouca atenção do país vizinho – todas as questões relativas ao comércio, abastecimento e assistência hospitalar daquela população são tratadas com autoridades brasileiras – a comunidade foi “adotada” pelo poder público tabatinguense. Com a seca que hoje atinge Rondinha I, vários problemas surgiram: dificuldade de conseguir água potável… A comunidade depende da água da chuva, algo raro na localidade nesses tempos, para beber e tomar banho… .

(TRADUCCION) AISLAMIENTO EN LA TRIPLE FRONTERA…Refiere que en la comunidad de Rondiña I zona próximo a Tabatinga, el ciudadano en mención refiere que se sufre para conseguir agua, que se demora media hora para llegar a Tabatinga, que esa isla peruana también alberga a Brasileros y Colombianos y que se recibe poca atención de las autoridades – todas las cosas sobre comercio, abastecimiento y asistencia hospitalaria de esa población son tratadas con autoridades brasileras – la comunidad fue adoptada por el poder público tabatingüense. Que con la sequía que afecta a Rondiña surgieron problemas para conseguir agua potable y que la población depende del agua de lluvia hasta para bañarse.

ISLA SANTA ROSA: UBICACIÓN GEOESTRATÉGICA

En lo que parece ser una lengüita en el mapa de Perú, se ubicada Isla Santa Rosa, ahí el Amazonas pasa por Leticia Colombia para dejar Perú e internarse hasta el Atlántico en Brasil. Es un montículo de tierra que también parece que le llevará el río, aunque nuestra bandera ya no está hecha jirones. Ahí llegan las lanchas cargadas de productos diversos que Leticia y Tabatinga compran. Es que Santa Rosa no podría consumir 100 a 150 toneladas diarias de alimentos, productos textiles, motocicletas y otros porque apenas somos 3000 peruanos en esa isla y aun sumando Las Rondiñas, Puerto Alegría, Gamboa y todos los pueblos del Callarú no pasamos de 12,000 habitantes. En cambio Leticia sobrepasa los 45,000 habitantes según su Municipio y Tabatinga supera los 52,000 acorde a los datos del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística).

Tanto Leticia como Tabatinga no tienen mayor desarrollo industrial y agropecuario que les permita sostener una calidad de vida acorde al costo que representaría si no estuvieran los productos peruanos. Por ejemplo las comunidades peruanas de los Hermanos Israelitas o los “cabeludos” como los conocen en Brasil, son los mayores proveedores de la frontera y abastecen de yucas, plátanos, arroz, maíz, verduras, frutas, pollos, chanchos y hasta ganado vacuno en un promedio de 60 toneladas semanales entre los que vienen del Yavarí y los que vienen del Amazonas. Todos ellos al igual que las 20 comunidades más tienen un paso obligado por Isla Santa Rosa para aprovisionarse de herramientas, combustible, repuestos, aceite de cocina, azúcar, tallarines, enlatados, cartuchos, prendas de vestir, calzado y motores.

Con la energía eléctrica, Isla Santa Rosa dará un salto cualitativo en la mejora de su calidad de vida y de servicio: funcionarán los teléfonos y se podrá instalar Internet, así como la enseñanza de la informática en su juventud, garantizará el congelamiento de productos en los restaurantes y el servicio turístico podrá ampliarse hasta horas de la noche. Nuestros niños tendrán la posibilidad de estudiar. Carpinteros, soldadores y mecánicos ya no dependerán de la luz del día. El comercio no se detendrá. Los pescadores harán lo suyo y si nos ilusionamos más, podremos tener cámaras frigoríficas para almacenar los peces de cuero tan requeridos en Colombia. Si los peruanos iniciamos nuestro trabajo antes que salga el sol, con la energía eléctrica tengan la plena seguridad que Isla Santa Rosa podrá impulsar su propio desarrollo. Su ubicación geoestratégica así lo demanda.