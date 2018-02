En A.H. Simón Bolívar

Ayer desde muy temprano, de en diversos medios de comunicación escuchamos reclamar en tonos fuertes a vecinos del AH Simón Bolívar y Pilar Nores en Punchana, dando cuenta que el agua potable les cae contaminada, manifestando que Sedaloreto les brinda así el servicio, oímos decir hace que este problema lleva 3 días, otros 15 días, en otro medio dijeron 3 meses, en otro informativo 6 meses que no tienen agua suficiente y que el agua es sucia y con olor; otro sector aduce no caerles nada, por otra manzana que les cae solo una vez, es decir informaciones diversas, algunas, al parecer, exageradas, tergiversadas e inexactas en otras; es decir, reclaman mejor servicio de la empresa del agua potable en Iquitos.

El dirigente Richard Montes, vicepresidente de la Junta Vecinal “11 de Setiembre”, manifestó: “Antes teníamos agua con más presión y más horas, desde que hicieron la obra pavimentación de prolongación Trujillo se ha malogrado el abastecimiento y ahora estamos perjudicados”. Otra vecina aseveró, “También los clandestinos jalan agua con electrobombas y nos dejan sin presión en la tubería”, agregando tenemos que ser conscientes y sinceros que hay vecinos clandestinos y morosos, por culpa de ellos no tenemos presión y el agua se contamina cuando rompen la tubería para sacar agua, cuando se quedan dormidos y les pasa la hora de abastecimiento. Acá tenemos agua por la mañana y al medio día manifestó enojada la vecina.

Enterado de la problemática, personal de Dpto. de Distribución, Control de Calidad e Imagen Institucional y Educación Sanitaria, se trasladaron a los lugares en mención y otros, donde encontraron la red de agua sumergida en aguas servidas, siendo un grave problema por ser un trabajo anti técnico, los propios vecinos realizaron el tendido de tubería que están colgadas y amarradas con ligas, caso comprobado por el Ing. Rafael Cuzcano, quien viene trabajando en el lugar, haciendo observaciones y evaluaciones, levantando tuberías y haciendo purgas en las redes.

Sedaloreto, fiel a su compromiso con la población de brindar mejor servicio con calidad garantizada desde la Planta de Tratamiento, cumpliendo con los parámetros físicos químicos y bacteriológicos, es decir apto para el consumo humano, pero que en el camino surge el problema con los que usan el agua sin pagar y hacen malas conexiones, pedimos a la población cuidar el agua y si conoce un clandestino denúncielo, el consume el agua que tu pagas.