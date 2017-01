Entre los más preciados recuerdos de las personas de 60 años de edad para arriba, están las apacibles calles de esta ciudad que se alumbraba con focos de escasos 25 vatios que estaban instalados en los postes de huacapú que la empresa eléctrica colocaba en las calles principales, mientras que en la viviendas del pueblo daban su luz mortecina los lamparines y en los domicilios de la gente de mejores recursos económicos, brillaban las lámparas Petromax con una luz blanca y potente. En el día el paisaje era diferente con el pasar de carretas haladas por caballos con su carga de agua que compraban los vecinos en su mayoría, que no contaban con el servicio de agua potable. Uno que otro colectivo, las unidades de transporte de pasajeros rompía el silencio. Las noches transcurrían plácidamente, en contraste con los días actuales donde campean la inseguridad ciudadana con asaltantes por todos lados. En la plaza 28 de Julio se escuchaban las melodías que a través de altoparlantes de bocina transmitía Radio Nacional del Perú, estación de Iquitos, mientras las familias y los enamorados degustaban deliciosos aguajes comprados de las vendedoras instaladas en las inmediaciones con sus bandejas llenas de la preciada fruta . Iquitos, había dejado de ser un reducto de los indios Iquito. A estas tierras había llegado gente de San Martín y Amazonas, a los que se sumaban extranjeros llegados de lejanas latitudes como alemanes, judíos, franceses, ingleses chinos y japoneses que se instalaron con sus negocios y fundaron sus hogares. La época dorada del caucho dejó huella de su paso por Iquitos con la construcción de hermosos edificios, levantados con materiales especialmente seleccionados como mayólicas portuguesas, barandas con fierro forjado en Hamburgo y sanitarios de Inglaterra como se ve en el antiguo Hotel Palace y algunas casas en el centro de la ciudad. La construcción de Iquitos fue obra de gigantes, como los marinos apostados en este puerto y los miembros de la Logia Unión Amazónica 5 – 25. El desarrollo fue llegando poco a poco con la construcción del Hospital Interamericano, posteriormente llamado Iquitos y actualmente César Garayar García, que vino junto al aeropuerto Tte. Bergieri durante la segunda guerra mundial.

En la década del 50 llega la radio con Loreto, Atlántida y Nacional. La llegada de alimentos en los vapores de la Booth Line desde diferentes puertos de Europa le daba a la joven estancia un aire y sabor europeo. Por ese mismo tiempo se inaugura la Gran Unidad Escolar Óscar R. Benavides que albergaba a tres diferentes colegios como el Instituto Politécnico del Oriente, el Colegio Nacional Iquitos y el Instituto Nacional de Comercio Fernando Lores Tenazoa. Por esos mismos años, llega el cine con 3 salas Belén, Excelsior y Bolognesi. Más adelante se suman Iquitos y Atlántida. En la actualidad esta diversión la trae Multicines Iquitos con 4 salas de exhibición. La educación fue en crecimiento con la instalación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que en 50 años de presencia ha sacado profesionales de valía que han desempeñado y desempeñan cargos importantes en instituciones públicas y privadas. A ella se suman otras universidades privadas que han venido a fortalecer las posibilidades de nuestra juventud, de acceder a una carrera. A la par, Iquitos iba creciendo, más aún con la llegada del boom petrolero. En la década de los años 70 se producen invasiones a terrenos privados que no habían cumplido con los propósitos de su adjudicación por parte del Estado a particulares o que habían sido abandonados. La expansión de Iquitos con pueblos jóvenes y asentamientos humanos se da en ese momento cuando se produce una masiva inmigración de las familias de los trabajadores que iban a los campos petroleros, que necesitaban de un terreno para levantar una choza donde vivir. Son en aquellos tiempos cuando nacen los grandes pueblos jóvenes como Bermúdez, 9 de Octubre, San Antonio, Celendín, Ricardo Palma, Túpac Amaru, Vargas Guerra, José Gálvez, Mariátegui, Morona Cocha, 1ro. de febrero, Sinchi Karis, Cardozo, 6 de agosto, César Vallejo, Santa Rosa, 28 de julio, 4 de julio y Anita Cabrera, ente otros. Se abren nuevas calles y a las ya existentes llegan las canalizaciones y las pistas de cemento que más adelante fueron asfaltadas. Por esos tiempos llega la televisión con Canal 6, estación experimental de Entel Perú, luego vendrían Panamericana, Amazónica de Televisión y otros canales de más reciente data. A los diarios de la época, desde hace 24 años se suma la presencia del diario La Región que se convierte en el más importante referente del diarismo de Iquitos. En el progreso de la ciudad tienen un sitial importante los alcaldes Francisco García Sánz y José Silfo Alván del Castillo, por quienes el pueblo guarda un especial recuerdo. El Iquitos actual, a pesar de los esfuerzos de las sucesivas gestiones municipales, no ha logrado situarse en el nivel que debería estar como principal ciudad de la Amazonía peruana y capital de Loreto. En la celebración de un aniversario más como puerto fluvial sobre el Amazonas, le deseamos a esta hermosa tierra que nos vio nacer, mejores días y que alcance, con el trabajo de sus hijos, el sitial que se merece.

(José Verea)