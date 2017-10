El auditorio San Agustín fue escenario del octavo Festival de Música Cristiana organizador por los “Jóvenes Amigos de Cristo” (JAX). Fueron en total doce can-ciones originales en competición, resultando ganadoras como canción más popu-lar “Mil y una canción” interpretado por Deysi Rengifo, el tercer lugar fue para la canción “Junto a ti” interpretado por el dúo conformado por los hermanos Mario y Martín Avalos Tello, ellos se llevaron su trofeo y 1000 soles. El segundo lugar (tro-feo y 1300 soles) lo obtuvo el tema “Mi oración” interpretado por Junior Sánchez y el primer lugar fue para la canción “Un nuevo amor” interpretado por Walter Junior Bardales llevándose su trofeo y 1800 soles.

El jurado estuvo conformado por la doctora Rita Ruck abogada del Vicariato Apos-tólico de Iquitos, Daniel Manrique profesor y músico que dirige a la orquesta sin-fónica del colegio Nuestra Sra. de Fátima y Alan Becerra, músico y cantautor cris-tiano loretano residente en Arequipa que además aprovechó para presentar su segunda producción discográfica titulada “Siempre” en la que cuenta con colabo-raciones de artistas nacionales y extranjeros.

Mención aparte merece el premio, de 300 soles, a la mejor barra del festival que ganó el grupo que apoyó a la Banda Victoria.

La orquesta que acompañó a los participantes del festival estuvo conformada por Christian Guivin en el teclado y la dirección principal; Carlos Encinas en el se-gundo teclado; Javier Saldarriaga en la guitarra eléctrica; Jonatan López en el bajo y Christian Flores Hidalgo en la batería. Un par de temas fueron acompaña-dos por el músico Alfredo Vargas en el teclado y Gabriela Perdiz con el violín.

El padre Antonio Lozán como coordinador del evento y a nombre de la JAX entre-gó los premios acompañado de Alan Becerra. Los premios no hubieran podido darse sin el apoyo de muchos auspiciadores como el Ministerio de Cultura, Iqui-tanz, Hotel Victoria Regia, Librería La Castellana, Panadería y Pastelería Gisela, Centro Cultural del Colegio San Agustín, Librería Santa María, Pizza Hot, Google Partners con su representante GBG Enterprise, Ta qué rico y Anacom Audiovi-sual.

El Festival de Música Cristiana ya ha adquirido solidez y prestigio, y eso se nota tanto con la puesta en escena, la escenografía, luces, la orquesta, el sonido y los cantantes que se presentaron que fueron de gran calidad, algo que se espera de este tipo de eventos.

Cabe resaltar que, además, el festival se ha convertido en un festival ecuménico donde no sólo participan cristianos católicos, sino también de otros grupos como los evangélicos, adventistas, etc.

La JAX invita a todos, además, a estar atentos para cuando se realice la convoca-toria al noveno Festival que ya se ha convertido en referente dentro de los grupos cristianos de nuestra localidad y de Latinoamérica.

(MIPR)