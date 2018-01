Siguen abiertas las inscripciones para niños y jóvenes en San Juan

Gracias a la gestión del alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, a través de la Sub Gerencia de Educación, todos los niños y jóvenes sanjuaninos podrán aprovechar al máximo sus vacaciones escolares, porque se ha hecho posible la implementación de cursos vacacionales gratuitos en el distrito de San Juan, estos cursos son tanto educativos, artísticos, interculturales y deportivos.

Las inscripciones siguen abiertas, y esperamos que los padres de familia se acerquen a la Sub Gerencia de Educación de San Juan a inscribir a sus menores hijos en los cursos- talleres de “Vacaciones Recreativas Interculturales 2018”. Actividad que se desarrollará en distintas sedes. La inauguración se realizará el día lunes 15 de enero y la clausura el día sábado 03 de marzo del 2018.

En total son 16 cursos que se dictarán totalmente gratis para beneficio de la niñez sanjuanina. Estos cursos serán: Educativos como reforzamiento matemático para 1ro, 2do, 3ro y 4to grado de primaria; Reforzamiento Comunicación para 1ro, 2do, 3ro y 4to grado de primaria. Talleres Interculturales como Idioma inglés; Lengua Bora; Bisutería con materiales amazónicos, taller de teatro y actuación, taller de música y canto, taller de danza folclórica y taller de cerámica negra originaria. Talleres recreativos o deportivos como el fútbol; vóley; básquetbol; natación y karate. Estos cursos tendrán una duración de 2 meses aproximadamente.

El objetivo de estos talleres es brindar espacios de comunicación, entretenimiento, cultura, conocimientos, entre otros, a los niños y jóvenes que se encuentran de vacaciones y deben utilizar su tiempo en ocupaciones productivas que les permitan desarrollar sus habilidades.

Para mayor información los interesados deben comunicarse con la oficina de la Sub Gerencia de Educación, llamando al teléfono 065-228958 anexo 214 en horarios de oficina o visitando la municipalidad, módulo 03-3er piso Sub Gerencia de Educación.

(MDSJB)