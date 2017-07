Publicación recoge el progreso de la ciencia

Se trata de Dennis del Castillo Torres, Tim Baker y Eurídice Honorio Coronado

Tres investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), participaron en la elaboración de un artículo científico en la prestigiosa revista científica internacional “Conservation Biology” que se publica en idioma inglés, junto a otros destacados investigadores del extranjero.

Los investigadores que participaron en la elaboración del artículo científico son Dennis del Castillo Torres, Tim Baker y Eurídice Honorio Coronado; el cual lleva por nombre “Amenazas a las Turberas Tropicales Intactas y las Oportunidades para su Conservación” (Threats to intact tropical peatlands and opportunities for their conservation).

Para entender la trascendencia de esta información, es necesario entender qué es una revista científica y qué implica la publicación de un artículo científico. Una revista científica es una publicación periódica en la que recoge el progreso de la ciencia, entre otras cosas incluyendo informes sobre las nuevas investigaciones. Los artículos publicados en cada edición representan lo más actual en la investigación en el campo que cubre la revista.

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia, que para su publicación son rigurosamente revisados por destacados científicos de la especialidad a nivel internacional.

En este caso, el artículo científico en el que participaron los investigadores del IIAP, contiene importantes temas relacionados a la conservación y uso sostenible de las gigantescas turberas ubicadas en la llanura amazónica, que requiere particular atención por los científicos, decisores de políticas públicas y poblaciones locales.

Una turbera es una acumulación de carbón bajo el suelo, el cual se ha formado durante miles de años, producto de la descomposición en áreas inundables, de restos vegetales que finalmente se depositan en los pantanos.

Este importante artículo científico tendrá alta incidencia para la conservación de la biodiversidad, y en particular en la vida de las poblaciones amazónicas que dependen del uso sostenible de estos especiales hábitats, como aguajales y varillales. (Diana LM.)