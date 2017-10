Se llevaron hasta mochilas.

Invasores de un terreno ubicado en el kilómetro 13.5 ubicado en la carretera Iquitos-Nauta, sector de Varillalito, causaron daños en la casa de los dueños del terreno, donde también se robaron varias pertenencias entre ellos celulares, billeteras, carteras, mochilas y documentos personales de la señora Sadith Ramírez de Curi (66).

“Han llegado desde hace una semana e invadieron mi terreno, yo tengo documentos pero ellos no entienden, ayer me atacaron, rompieron mis ventanas de vidrio, rompieron mis puertas y hasta me amenazaron de muerte, no es posible que unos cuantos sujetos que se dedican a este modus operandi vengan a mi terreno y me quieran botar de aquí. Yo estoy más de 18 años en este lugar y de la noche a la mañana vinieron a invadir. Eso no lo voy a permitir, por eso me fui hacer la denuncia del caso en la comisaria 09 de Octubre, luego contraté a un grupo de personas para que me apoyen en desalojarlos pero ellos nos enfrentaron con machetes y palos y eso fue lo peor que pudieron hacer, parecían delincuentes, me dijeron que esos terrenos pertenecen al alcalde de San Juan y esa es una mentira de por medio, los terrenos son míos”, dijo Sadith.

La dueña del fundó SARP ubicado en el km 13.5 carretera Iquitos-Nauta dijo que no permitirá que extraños traten de invadir este predio, manifestó que luchará hasta el último para defender lo que es suyo.

Por otro lado se supo que la hija de la propietaria, Milagros Curi Ramírez, también fue amenazada por los invasores con machete. Esta familia está solicitando garantías para sus vidas.

(C. Ampuero)