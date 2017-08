En un operativo conjunto conformado por los ingenieros Dick Valderrama Sandoval y Jhonathan Robles Guimet, ambos de la ODR; Carlos Ramón Vela, sub director de CVFFS Iquitos; Paola Tatiana Mendoza del Río, fiscal ambiental de la provincia de Loreto; un representante de la OD Maynas, Capitanía de Requena y efectivos policiales, el sábado pasado lograron intervenir 334 trozas de madera especie capinurí, aguas arriba del río Ucayali a seis horas de la ciudad de Requena.

El operativo inopinado se realizó debido a comentarios que recibía la ODR por parte de pobladores de las comunidades arriba mencionadas, en el sentido de que por esa zona se estaba talando madera de manera ilegal.

Dick Valderrama, responsable de la ODR narra los hechos “para verificar la tala ilegal hicimos un operativo inopinado. A veinte minutos de la comunidad de San Juan cerca a San Antonio Viejo, encontramos un campamento donde encontramos un lugar de acopio que estaba cerca al río; el personal que laboraba en esa área al percatarse de nuestra presencia corrió y se escondieron en el monte.

Intervenimos 334 trozas de madera capinurí con un volumen de 454 metros cúbicos, teniendo como 100 mil pies tablares aproximadamente. De igual modo, encontramos un tractor escondido en el monte. La madera encontrada no estaba codificada, verificando nuestro sistema no existe permiso para esa zona, claro hecho que los extractores estaban en una zona no permitida”.

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1220 del Reglamento Forestal que indica en caso no se pueda hacer el decomiso, se procederá a la reducción de los recursos maderables y destrucción de los bienes materiales. Amparados en este Decreto, el grupo operativo con apoyo de algunos moradores procedieron hacer el picado de la madera, y al quemado del motor del tractor para que los infractores no puedan movilizarlo.

“Estamos seguros, refiere el responsable de la ODR, que los infractores van a volver a ese lugar a tratar de rescatar su tractor, nosotros estaremos pendientes de eso a fin de intervenirlos y tomar las acciones correspondientes”. (René Manuyama)