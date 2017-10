Tensión en el Penal de Iquitos por posible motín como nueva medida de protesta.

La noticia habría corrido como reguero de pólvora. Cien internos del Establecimiento Penal de Varones de Iquitos y los más visibles en la protesta habrían sido amenazados de ser trasladados a otros penales del país y se desconoce el número de reos que podrían estar en tal situación.

Como se recordará todo ello sucede a raíz de la protesta que protagonizaron hace unos días, en donde exigían la destitución de la directora de este penal, Delcia Zapata Roque.

A decir de los familiares de los internos el traslado habría estado programado para realizarse la madrugada del sábado. Y hasta el cierre de nuestra edición no se pudo obtener alguna versión desde la administración del indicado centro penitenciario.

Cómo es de conocimiento público el Fiscal y la Directora del Penal se habrían comprometido mediante acta al no traslado de los internos. Estas aseveraciones están generando nuevamente tensión en las relaciones entre los internos y las autoridades del Inpe de Iquitos.

En las redes sociales se daba a conocer que esta semana a través de la profesora Elva Gutiérrez se anunció que a los internos les habrían amenazado con el famoso “lancheo” o sea, trasladarlos a otros penales por la protesta que se había realizado dentro del penal. Parece que no le faltó la razón. Por lo que los familiares solicitaron la atención de la Defensoría del Pueblo.

EL DATO:

Los internos al saber de esta situación, habrían indicado que no descartan realizar un motín como nueva medida de protesta.

(C. Ampuero)