Hecho dejó como saldo cerca de 5 personas heridas con perdigones.

Desde las primeras horas de ayer un grupo de internos protestaron en el interior del Establecimiento Penal de Varones.

Fueron los internos del pabellón N° 2 quienes habrían iniciado está protesta desde muy tempranas horas de la mañana de ayer lunes y a través de medios locales dieron a conocer sus exigencias y la presencia de sus familiares en el lugar

Los manifestantes indicaron que no les dejan entrar comida a través de sus familiares, ni periódicos, ni materiales para que realicen sus trabajos dentro del penal, como carpintería, manualidades, artesanías entre otros.

“No nos dejan que hagamos entrar casi nada de las cosas que nuestros familiares necesitan, ni agua, ni remedios nos dejan pasar, ahora todo tiene que ser con pase, la comida que les dan a veces está en mal estado por eso tenemos que traerles sus alimentos y eso tampoco nos dejan pasar”, dijo una madre de familia.

A raíz de esta situación 4 pabellones más sé sumaron a esta protesta iniciándose así una represión contra los internos por parte de personal INPE quiénes hicieron uso de armas no letales disuasivas para reprimir a la turba, dejando como saldo por los menos 5 personas heridas con perdigones.

Tras lo sucedido en el interior del penal, cantidad de personas llegaron al lugar para ver la situación de sus Familiares.

“No es posible que se esté maltratando a nuestros familiares dentro del penal, exigimos la inmediata destitución de la señora Delcia Zapata, directora de este centro por el presunto abuso que está cometiendo. El interno ha perdido su libertad, pero un derecho no. La señora está cometiendo un abuso, estamos dispuesto a todo, no es posible que les disparen a nuestros familiares por lo que están pidiendo sus derechos”, precisaron otro grupo de familiares.

Debido a la tensa situación y a los disparos que se escuchaba dentro del penal, por lo menos cinco personas resultaron heridas con balas de gomas en varias partes de sus cuerpos. Uno de los heridos hizo el pedido de una ambulancia para que sean trasladados hasta un centro de salud más cercano.

Finalmente llegaron ambulancias para retirar a los heridos del lugar mientras los internos fueron controlados por los agentes del INPE. Se conoció que la directora habría dialogado con los delegados de los pabellones para escuchar sus demandas.

(C. Ampuero)