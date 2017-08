Espacio alberga una serie de documentos históricos así como libros de investigación relacionados a la Amazonía.

Cuando se supo del incendio que se producía en la tercera cuadra de la calle Putumayo, para muchos se vino a la mente, los dos inmuebles reconocidos como patrimonio (de la familia Estrella), así como el inmueble donde funciona el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía-CETA.

Si bien es cierto, este inmueble no tiene el reconocimiento de patrimonio, pero alberga innumerables documentos históricos y libros de investigaciones relacionadas a la Amazonía.

Felizmente las llamas no afectaron las instalaciones del CETA. Alejandra Schindler, responsable de dicha oficina, se mostró tranquila al ver que las llamas estaban siendo controladas.

“CETA lleva 42 años funcionando y es que en realidad tiene un pequeño museo de recuerdos, de libros del padre Joaquín a lo largo de su vida en esta tierra iquiteña, a Dios gracias todo ha sido controlado”.

Asimismo, aprovechó para exhortar a los ciudadanos en general, “Hay que desenchufar los aparatos que podemos tener en casa o en los negocios cuando uno sale, parece que en el local no había nadie y se ha generado este tremendo susto”.

De igual forma, pide un mayor control a las autoridades pidiéndoles que inspecciones los diferentes establecimientos que reúne a grupos de ciudadanos, “Se dice que cada seis años se debe cambiar el cableado eléctrico”.

“Es una pena que dos patrimonios de la nación y que pertenecen a la historia de Iquitos se hayan visto afectados. Al ver este incendio me acordé de la familia Estrella, una familia muy antigua de la ciudad, y al ver cómo se destruía sentía una pena”. (MIPR)