Día histórico para Loreto.

La anhelada obra impulsada por el gobernador Fernando Meléndez comienza tras 15 años de espera.

La infraestructura es demolida luego de servir durante 72 años al pueblo de Loreto.

Una verdadera fiesta se vivió en las antiguas instalaciones del Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, lugar donde el Gobernador Regional de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, acompañado del pueblo; de trabajadores de dicho nosocomio, representantes del Consorcio Loreto y autoridades civiles-militares participaron del inicio de la “Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Iquitos ‘Cesar Garayar García’ de Iquitos”.

Con el inicio de los trabajos de construcción del nuevo Hospital Apoyo Iquitos, cuya vetusta infraestructura empezó a ser demolida, se da paso a un moderno nosocomio que contará con equipamiento y tecnología de última generación que permitirá la prestación de servicios de salud de alta calidad en Loreto.

En el acto hicieron uso de la palabra el director del Hospital Apoyo Iquitos, Dr. Carlos Coral quien dio la bienvenida a los asistentes, y también el Ing. Daniel Muratore, representante del Consorcio Salud Loreto, quien resaltó el compromiso que asume la empresa líder Pizzarotti para realizar esta obra basada en su experiencia de construcción de hospitales en el mundo, de acuerdo a los parámetros y a los plazos establecidos.

A su turno, el gobernador Meléndez señaló que “con este nuevo hospital se inicia una nueva historia, para darle dignidad a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos que tendrán al alcance un lugar de calidad y de calidez donde se salven vidas y se proteja la salud del ciudadano, especialmente de los más necesitados”.

La autoridad regional dijo que “esta ansiada obra que fue postergada durante 15 años por gobiernos anteriores que solamente presentaron maquetas tras maquetas que nunca se materializaron, se hará realidad por fin porque ahora hay una gestión que está decidida a llevar la modernidad de los servicios de salud al pueblo loretano, razón por la cual no solo ya hemos devengado en nuestro presupuesto los primeros 54 millones de soles, sino que estamos asegurando para el próximo año los recursos necesarios que nos permitirán materializarla progresivamente”.

Es preciso recordar que la semana pasada, Fernando Meléndez recibió la llamada de Claudia Cooper, Ministra de Economía y Finanzas, para asegurarle que a esta obra no le faltarán recursos hasta su terminación, en una clara demostración del engarzamiento institucional que hay entre el gobierno del Presidente Kuczynski y el gobierno regional para crear en Loreto las condiciones propicias que permitan elevar el nivel de vida de la población a través de mejores servicios de salud.

La moderna infraestructura contará con los servicios de consulta externa, consultorios externos y procedimientos, hospitalización, hospitalización medicina, hospitalización cirugía, hospitalización pediatría, hospitalización ginecobstetricia, hospitalización neonatología, emergencia, centro quirúrgico, cuidados intensivos e intermedios, farmacia, patología clínica, casa materna; entre otros servicios con los que cuenta en la actualidad, sólo que con infraestructuras, tecnología y equipamiento moderno y de última generación.

“Hoy puedo decirles: ¡tarea cumplida!. La gestión no ha sido fácil, hemos trabajado duro, hemos recorrido un camino respetuoso de la normatividad y de la transparencia que son necesarios para concretizar proyectos de esta magnitud, aquí estamos hoy (ayer) iniciando otro camino que es el de la ejecución de la obra y la vigilancia permanente para que los avances físicos y financieros se den de acuerdo a lo programado, a lo diseñado y a lo establecido en el expediente técnico”, dijo emocionado el gobernador regional ante el aplauso de los asistentes.

El dato

Finalizado el acto, los asistentes presenciaron la demolición de una parte de la vetusta infraestructura. De manera simbólica, el gobernador Meléndez operó para la posteridad una de las maquinarias pesadas que participó en el inicio de las obras.