Como medida de lucha en el paro indefinido que vienen acatando

Continúa el paro indígena en la región Loreto. Hasta el momento son 15 embarcaciones fluviales que vienen siendo retenidas por los protestantes en la localidad de Roca Fuerte, río Marañón.

Sin embargo, los dirigentes nativos señalaron que algunas embarcaciones fluviales están dejando pasar, ante súplica de mujeres y niños que se encuentran a bordo de algunos deslizadores que tienen que llegar con urgencia a la ciudad de Iquitos desde Yurimaguas.

Los manifestantes iniciaron este paro indefinido debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno central.

Desde la firma del Acta de Saramurillo, los pueblos indígenas pusieron mucha energía en sostener reuniones con el Estado y eso durante más de un año en diferentes lugares, tanto en Iquitos como en Lima.

Sin embargo, sobre la mayoría de los siete puntos de la plataforma, no se ha avanzado mayormente, siendo los puntos: El Estudio independiente del oleoducto, Ley del monitoreo ambiental, la remediación integral del Lote 8 y 192, la revisión de las obligaciones de la empresa en el Lote 8, la compensación por 40 años de actividad petrolera (plan de vida indígena y proyectos), la comisión de la verdad y no a la criminalización a la protesta.

Los dirigentes indígenas señalaron que si no hay una solución a este problema, radicalizarán su medida de lucha. (C. Ampuero)