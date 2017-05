Por no vigilar que sus quioscos escolares cumplan las normas sanitarias

“Este año se continuará supervisando los servicios de

restaurantes y quioscos escolares”, jefe de Indecopi Loreto.

El jefe de Indecopi en Loreto, Francisco Ruiz, dio a conocer que finalmente se sancionó a cinco instituciones educativas al verificarse que omitieron vigilar y/o cuidar que el quiosco de su establecimiento cumpla en brindar los alimentos y bebidas en observancia de las normas de salubridad. Anteriormente, se había dado a conocer que eran tres los sancionados.

“En el mes de marzo de 2015, personal de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Loreto conjuntamente con personal de la Dirección Regional de Salud, realizó diversas diligencias de inspección a proveedores de servicios educativos.

Ahí se constató en los quioscos donde se expendían alimentos y bebidas para los estudiantes y consumidores, entre otros, los siguientes hechos: existía la probabilidad de contaminación de los alimentos debido a que el recipiente para residuos sólidos (tacho de basura) no contaba con tapa ni bolsa interior; existía el riesgo de contaminación cruzada de los alimentos, debido a la presencia de insectos (moscas y hormigas); los manipuladores de alimentos no contaban con la documentación necesaria que evidencie su buen estado de salud y que no eran portadores de enfermedades infecto contagiosas de transmisión alimentaria.

Además, existía la probabilidad de contaminación cruzada de los alimentos a través del manipulador, debido a que no se lavaba y desinfectaba las manos cuando se requería (después de tocar dinero, después de tocar la tapa del tacho de basura y después de realizar actividades ajenas a la manipulación de alimentos) y debido a que realizaba malas prácticas de manipulación (el refresco se escurría por los dedos del manipulador al momento de embolsarlo); algunos de los alimentos (arroz chaufa, maduro frito y otros) tomados como muestra no eran aptos para el consumo, ya que no cumplía con los límites permisibles en la norma sanitaria; entre otras.

Por tales razones, la Secretaría Técnica de la ORI inició un procedimiento administrativo sancionador contra las Instituciones Educativas: IEPIPSM N° 60019 San Martín de Porres, CEIPSMP Sagrada Familia, CEPSCH de Menores Virgen de Loreto, CEPS Parroquial Nuestra Señora de la Salud y Cooperativa de Servicios Educativos César Vallejo, constituyendo ello presuntas infracciones a los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Los quioscos escolares tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 026-87-SA -Reglamento para el Funcionamiento de Quioscos Escolares-, Resolución Suprema 0019-81-SA/DVM -Normas para el Establecimiento y Funcionamiento de Servicios de Alimentación Colectivos- y Resolución Ministerial 363- 2005/MINSA – Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. Asimismo, los responsables de las Instituciones Educativas, según el citado reglamento, están en la obligación de velar por el cumplimiento de dicha norma”, indica Francisco Ruiz.

En ese sentido, al verificarse que las instituciones educativas omitieron velar por el cumplimento del reglamento antes mencionado poniendo así en riesgo la salud de los estudiantes y/o consumidores, la Comisión las sancionó con multas que van desde 0.50 UIT a 2 UIT.

“Cabe mencionar que las sanciones antes descritas, fueron confirmadas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en el presente año, salvo el caso de Cooperativa de Servicios Educativos César Vallejo, que no impugnó la sanción impuesta; así también se precisa que las sanciones, en algunos casos, corresponden a observaciones encontradas a dos quioscos escolares ubicados dentro de la misma Institución Educativa.

En consecuencia, la Comisión no solo procedió a aplicar las sanciones antes mencionadas, sino que, ordenó como medida correctiva que de manera inmediata desarrollen y/o continúen desarrollando de manera permanente actividades de supervisión y vigilancia de los quioscos ubicados dentro su establecimiento, en el marco de las normas sanitarias, evitando así poner en riesgo la salud de los estudiantes y/o consumidores.

Se precisa que se encuentran pendientes de pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, los casos que se iniciaron contra de otras instituciones educativas privadas. Asimismo, informar a la ciudadanía que la Oficina Regional del Indecopi en Loreto, de manera permanente viene supervisando que los proveedores brinden sus servicios de manera idónea y cautelando la seguridad e integridad de los consumidores”, aseveró. (Gonzalo López)