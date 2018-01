Usuarios del hospital regional se quejaron agriamente.

Primera fiscalía de prevención a cargo del Dr. Hugo Baños, actuó de inmediato.

Inaceptable. Ayer uno de enero 2018 hubo toda una protesta verbal en el área de emergencia del hospital regional e incluso, pacientes hicieron una denuncia ante la primera fiscalía de prevención del delito de turno a cargo del Dr. Hugo Baños, quien llegó de inmediato hasta el nosocomio.

¿Qué pasó? Que el responsable de programar los turnos de los médicos para el primer día del año 2018, sencillamente se olvidó o no quiso hacerlo, y con tamaña irresponsabilidad puso en riesgo inminente a todos los que llegaron hasta el hospital regional en busca de atención médica.

Lo primero que hizo el fiscal Baños, al llegar al nosocomio, fue constatar que la relación de turnos de los médicos pintada en una pizarra, solo abarcaba hasta el día 31 de diciembre de 2017. Nada para el 1 de enero 2018. Por lo tanto, los médicos brillaron por su ausencia, al no tener ninguna responsabilidad de por medio para atender en el área de emergencia del regional.

El fiscal Hugo Baños, se mostró sumamente indignado, indicando que no era posible tamaña irresponsabilidad por lo que de inmediato haría un informe concreto y contundente al respecto, ya que se trata de la salud humana.

Se espera que el director Percy Rojas, tome acciones correctivas de inmediato para que esto no vuelva a ocurrir. Ni en año nuevo del próximo año, ni ningún otro día del año 2018.