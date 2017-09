Bordeábamos octubre de 1965 (si no me equivoco) cuando llega a Iquitos un eminente griego americano de nombre Christos Zaharas a explorar el comercio y la importación de la época, quedando encantado de la ciudad, su gente y su comercio, más aún al conocer a una linda dama loretana Ofelia Noriega Angulo de quien se enamora.

Muy pocos apostarían en el amor a primera vista, pero Christos y Ofelia apostaron y así contraen matrimonio un 31 de diciembre del mismo año. Corto tiempo de conocerse, pero, qué sólida y hermosa unión de amor formaron durante 52 años completándose con la llegada de 3 lindos hijos: Christina de Fátima, Christo Jr. y Elizabeth Ofelia.

Es así como empieza la historia aquí en Iquitos de este gran hombre grande por su bondad, caballerosidad, dedicación y perseverancia en el trabajo.

Chris se hace de buenos amigos, y comienza a impulsar grandemente el comercio y la importación en Iquitos. Para él no había competencia, su sabio criterio decía “El Sol sale para todos”, todos tienen oportunidad.

La importación estaba en todo su auge en Iquitos y Chris Zaharas era el impulso para prosperar, el griego americano que tendió la mano al amigo, al conocido, al que no conocía pero que llegaba a él para recibir orientación en el negocio y así verdaderamente crecieron muchos comerciantes que no tardaron en recibir grandes cosechas de triunfo y bienestar.

Chris Zaharas abre nuevos horizontes en Pucallpa, Tarapoto, Lima y Chile…emprende grandes y exitosos negocios. Al cabo de unos años le toca a este gran hombre decidir el futuro de su familia y enrumba a Miami Florida donde fija su residencia por más de 40 años a la fecha. Desde ahí sigue trabajando en su negocio nunca olvidando Iquitos y Chris goza de muchos éxitos y prosperidad.

Pero el ocaso de la vida nos llegará a todos, como seres humanos que somos y es así como este 31 de agosto del 2017 se abren las puertas del cielo para nuestro querido Christos Zaharas junto a su familia que hoy llora su partida, su esposa Ofelia Zaharas, sus hijos Anastacio (Grecia), Christina, Chris Jr. y Elizabeth; sus nietos queridos Jorge Andrés, Miranda Lee Emma Christina, Reid Christopher, Romanos, Aura Amelia, Michael Alexander y Ella Christine…se quedan con el hermoso ejemplo de vida que les dejó, siempre unidos en el amor.

Descansa en Paz querido Christos Zaharas…