Pareciera que las leyes en el país se plantearan de acuerdo al gusto del cliente así se tenga que atropellar a lo más sagrado que nos queda por rescatar, para apostar por la decencia en el país. Es por eso que nos indigna tanta mezquindad contra quienes pese a muchas limitaciones se esfuerzan por el estudio.

Como se conoce la congresista por Fuerza Popular del fujimorismo, Rosa Bartra se atrevió a presentar en el Congreso de la República la ley de modalidades formativas laborales sin remuneración, cuando lo justo y legal tendría que ser el reconocimiento económico.

Lo interesante de todo esto es que las reacciones de quienes son los directamente perjudicados con lo que se puede llamar también “la nueva esclavitud laboral”, han anunciado la inmediata protesta callejera en defensa de su dignidad como estudiantes y al derecho remunerativo por labor realizada.

Pero, que tal ligereza para presentar un proyecto de ley de esa naturaleza que va a perjudicar a millones de jóvenes estudiantes de instituciones superiores de educación técnica en el país. Que falta de sensibilidad por quienes aspiran escalar académicamente empezando por un nivel técnico. Se debería de pagarles por ser un ejemplo, para miles de jóvenes en el país que están por rutas equivocadas al no poder realizar estudios universitarios por falta de recursos.

Se viene una movilización nacional para decirle, no, a esa iniciativa legislativa del “descaro” porque no habría habido un mayor detenimiento para el análisis y como dijo el congresista Kenji Fujimori, “lamentablemente se aprueban leyes en un dos por tres”.

“Esto causa malestar y mucha preocupación, son tres años de practicantes sin pagos, es un abuso, obvio que hay que evitar que salgan este tipo de leyes”. También consideró importante saber qué motivó a la parlamentaria Rosa Bartra para promover una iniciativa de esta naturaleza.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta semana el proyecto que modifica la Ley 28518, denominada Ley de Modalidades Formativas Laborales, y lo exoneró de una segunda votación.

Esta iniciativa considera la modalidad “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo” sin subvención económica para los jóvenes estudiantes de institutos superiores. Tras las críticas recibidas, la congresista Rosa Bartra anunció que retirará momentáneamente el dictamen con la finalidad de abrir un debate sobre la educación técnica en el Perú.