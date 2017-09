Por: Fernando Meléndez Zumaeta

Maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo

Su importancia fue puesta de manifiesto en las deliberaciones que dieron origen al Acuerdo Nacional suscrito, el 22 de julio de 2002, por las diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil.

La Quinta Política de Estado incluida en el referido Acuerdo Nacional que tiene relación con el establecimiento de un gobierno, en función de objetivos, con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes, señala expresamente que los suscriptores del Acuerdo Nacional se comprometen a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración con la economía global.

Con este propósito la Quinta Política precisa que el Estado: a) Impulsará la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos generales y objetivos específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo plazo, así como los indicadores de medición correspondientes. b) Promoverá que la gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias. c) Garantizará que el informe periódico de la gestión del Poder Ejecutivo, sobre el avance del cumplimiento de los objetivos trazados; y d) Promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de las metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos.

La idea de constituir un sistema de planeamiento estratégico debe concordarse con lo que se afirma en la Décimo Sétima Política de Estado que se relaciona con la «afirmación de la economía social de mercado». Allí se plantea que dicho enfoque sustentará la política económica nacional y que, aceptándose el libre mercado, se precisa que esto conlleva también «el papel insustituible de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario en la actividad empresarial, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país, mediante un crecimiento económico sostenido con equidad social y empleo»…

En esta política se proponen una serie de lineamientos que han marcado el carácter del planeamiento estratégico y muchas de sus principales funciones como Sistema. En efecto la Décimo Sétima Política propone que el Estado:

a) Garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego.

b) Promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local.

c) Estimulará la inversión privada.

d) Fomentará el desarrollo de la infraestructura.

e) Evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio.

f) Fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso, y

g) Propiciará el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo.

A su vez en lo que se refiere a la «descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido» (Octava Política de Estado) se precisa que el acuerdo nacional se propone construir….. «un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad en los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer estos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías»….

Esta política debe concordarse también con lo que precisa la Décimo Novena en lo que respecta al «desarrollo sostenible y la gestión ambiental» en la que los suscriptores del Acuerdo Nacional se comprometen a «….. Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible…», aspecto en el que debe destacarse la importancia que se le atribuye, por ejemplo, a la promoción del ordenamiento territorial, lo que guarda estrecha relación con la política de descentralización.

Consecuentemente, la intencionalidad de los firmantes del Acuerdo Nacional es bastante clara respecto del carácter que debe asumir el planeamiento estratégico y el correspondiente Sistema. Las orientaciones centrales que guiaron a los legisladores, para crear el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su correspondiente ente rector: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se gestaron en el Foro Democrático del Acuerdo Nacional, que dio lugar a las reformas constitucionales y a las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, de las municipalidades y, otras leyes que institucionalizan el Sistema de Planeamiento Estratégico en el Perú, cuya implementación está en curso y tiene – entre otros los objetivos siguientes: a) El planeamiento estratégico debe fortalecer el desarrollo de una Economía Social de Mercado y debe ser además, concertado. Ello implica que deberían crearse las instancias de concertación para que las organizaciones suscriptoras del Acuerdo Nacional y otras entidades tanto políticas como de la sociedad civil, que puedan incorporarse en el futuro, contribuyan a su diseño y ejecución. b) El planeamiento estratégico al ser concertado debe generar sinergias público-privadas, lo que implica no sólo acuerdo sino compromiso de ejecución. c) El planeamiento estratégico debe incorporar a los gobiernos subnacionales, locales y regionales, los que a su vez deben dar plena vigencia al concepto de concertación en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Ello implica además, que para garantizar un desarrollo sostenible, dicho planeamiento debe sustentarse en una visión territorial del desarrollo que permita una mayor convergencia y una menor disparidad espacial en la distribución de los beneficios, lo cual otorga especial consideración al ordenamiento territorial. d) La aplicación de una concepción, como la que propone el Acuerdo Nacional requiere una vinculante con el Presupuesto Público y una estrecha relación con el Sistema Nacional de Inversión Pública.

La experiencia peruana resulta muy interesante para otros países de América Latina y el Caribe ya que la constitución del Sistema de Planeamiento Estratégico surge de una amplia discusión nacional que se ha plasmado en un documento que sirve de referencia para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo y de sus correspondientes planes y programas. Tiene por tanto un origen que se sustenta en un esfuerzo nacional sin precedentes en la historia peruana. Ello le otorga una muy significativa legitimidad por cuanto los sistemas de planeación, en los que concurren los ciudadanos y sus correspondientes organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, permiten establecer y lograr consensos sobre prioridades, programas y proyectos específicos. Los nuevos Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, tienen en sus manos esta importante herramienta técnica para impulsar el desarrollo concertado y la convivencia pacífica.