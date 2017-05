Sport Loreto es el cuarto equipo clasificado

Ayer se jugó la última fecha de la primera parte del Campeonato de Primera División de Fútbol de Iquitos, que tuvo al ID CNI como el líder y por ende ingresa a la liguilla por el título con un punto de bonificación. Los otros clasificados son Estudiantil CNI, que no pasó del empate ante Celendín, UNAP y Sport Loreto que con raza le ganó bien a Ex Alumnos Agustinos.

Este sábado comienza la primera fecha de la liguilla en el estadio Max Augustín.

Resultados de la fecha 11:

José Pardo – (WO) Dos de Mayo

Alfonso Ugarte 5 – 6 Politécnico

UNAP 10 – 1 San Ignacio

Estudiantil CNI 0 – 0 Celendín

Sport Loreto 3 – 1 Ex Alumnos Agustinos

Descansó: ID CNI

Tabla de posiciones: ID CNI 27 puntos; Estudiantil CNI 25; UNAP 22; Sport Loreto 19; Ex Alumnos Agustinos 17; Politécnico 14; José Pardo 13; Celendín 09; Alfonso Ugarte 08; San Ignacio 04; Dos de Mayo 00.

(Gonzalo López)