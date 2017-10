Empresa alquiló su huerta para instalar antena

Luz Bibiana Arimuya Huanío, es una humilde mujer que se dedica a la venta de carbón y plátanos en su vivienda ubicada en la calle Victoria Regia Mz. A lote 16 en el asentamiento Humano “Tres Unidos”, en el distrito de San Juan Bautista, que desde hace varios meses viene reclamando a la empresa Telefónica del Perú el pago por alquiler de sus huerta en donde se instaló una antena para el servicio de la comunicación con teléfonos móviles y otros.

Con el rostro desencajado, la mujer indicó que es madre y padre de sus menores hijas, fruto de la convivencia con su extinto marido Alejandro Ríos Dávila, quien era el propietario del inmueble en donde se encuentra ubicada la antena EBC Aeropuerto-Iquitos y, por lo que habiendo fallecido su conviviente realizó legalmente la sucesión intestada y posteriormente la autorización judicial para administrar los derechos y acciones de sus hijas, que le permite firmar contratos de arrendamiento y otros.

Por lo que el pasado 07 de junio coordinó con representantes de la empresa la suscripción de un nuevo contrato que fue aceptado; sin embargo, hasta la fecha no ha podido firmar el mismo debido a que no tiene comunicación alguna con representantes de la empresa Telefónica del Perú.

“La muerte de mi conviviente fue de manera inesperada y el concepto de alquiler de mi huerta en donde está instalada la antena es por $ 230.00 dólares americanos mensuales que permitía para la alimentación de mis menores hijas, que desde hace veinte meses se ha visto vulnerada, a pesar que la antena sigue funcionando normalmente.

No puede ser que una empresa grande como es Telefónica del Perú SA –Movistar no me pague lo que por ley me corresponde que es veinte meses de alquiler de mi huerta, es por eso que me he visto en la imperiosa necesidad que con fecha 23 de julio del 2016 hacerles llegar una carta notarial de requerimiento de pago; sin embargo, hasta la fecha no tengo respuesta alguna. En la misma carta notarial les hago conocer que en caso de no querer continuar con el contrato procedan a retirar inmediatamente la antena del interior de mi terreno”, indica la señora Luz Arimuya.

Finalmente, la agobiada mujer dijo que desde hace varias semanas no está permitiendo el ingreso de los técnicos de la empresa Telefónica del Perú para que hagan el mantenimiento respectivo de la antena. “Hasta que me cancelen la deuda pendiente que tienen conmigo”, expresó. (Gonzalo López