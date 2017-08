Delegados no fueron recibidos por PPK y se espera reunión para hoy

Docentes hicieron vigilia en la plaza de Armas.

No salió humo blanco de palacio de gobierno. El diálogo que ayer sostuvo el presidente de la República junto con el Primer Ministro, Fernando Zavala, y algunos dirigentes como el delegado del Cuzco (que fue quienes comenzaron la huelga hace varios días) y los del Sutep, no terminó por satisfacer a los delegados de las otras regiones que llegaron hasta Lima para estar presentes en la cita.

Es por ese motivo, que la huelga de los maestros continúa en 19 regiones, siendo una de ellas Loreto, a la espera que este viernes, en el segundo día de diálogo, el gobierno central pueda reunirse con los delegados del Comité de Lucha Regional y así se pueda resolver la situación de una vez por todas.

Ayer jueves en horas de la noche, en Iquitos los maestros realizaron una vigilia en los alrededores de la plaza de Armas a la espera de resultados positivos que nunca llegaron.

“En la reunión que tuvo PPK ayer, ratificó el acta que suscribió un par de días antes el delegado del Cuzco con la ministra de Educación. También estuvieron presentes los del Sutep que también firmaron esa acta, y eso fue lo que enardeció a los delegados que llegaron al diálogo porque ellos no pudieron entrar.

Es por ese motivo que para este viernes PPK anunció que se reunirá con los delgados de los maestros de las 19 regiones restantes, incluido Loreto, para ver qué se plantea y si hay solución. El dirigente José Pedro Del Castillo, del Comité de Lucha Nacional, no fue recibido. Por lo pronto, la huelga continúa. Nos reuniremos como siempre en la plaza 28 de Julio y esperar lo que pueda pasar”, indicó Julissa Rondón, una de las dirigentes que encabeza la jornada de lucha de los docentes en Maynas. (Gonzalo López)