Anuncian abogados luego de reunirse con doctor Guillermo Felipe

Un grupo de abogados y directivos del Colegio de Abogados de Loreto acompañados del decano Ernesto Dávila Munarris, dialogaron ayer con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Manuel Guillermo Felipe, a quien le manifestaron su molestia por la falta del sistema de cómputo desde hace más de una semana.

Luego de la reunión que duró aproximadamente una hora, los abogados mostraron su alegría manifestando que la promesa del presidente ha sido que a partir de este hoy miércoles en la Corte de Loreto se restablece el sistema de cómputo, que ante su falta ha causado problema a los litigantes y abogados porque los procesos no avanzaban y además que se han retrasado por la huelga de los trabajadores judiciales.

En la reunión, los miembros del Colegio de Abogados expresaron su preocupación no solo del sistema de cómputo, sino de otros problemas como son el trato, la atención a los abogados y a las personas que llegan diariamente a hacer trámites. Hemos informado al presidente de la Corte que los secretarios y algunos magistrados no están atendiendo como deben y con la prontitud que requiere el usuario y los abogados.

“Nos han informado que la falla del sistema informático se va a solucionar este miércoles. También le hemos manifestado nuestra preocupación al doctor Guillermo Felipe que los usuarios de la Corte de Justicia de Loreto sienten que no hay un buen servicio a partir de las barreras que se han puesto como es el de poner horario al público que no se cumplen, además que la información que se recibe es limitada.

Nos han dicho que las fallas del sistema han sido por las fluctuaciones eléctricas y que no tiene el soporte con un motor para el mantenimiento de este sistema.

Pido a los abogados concurrir siempre a esta sede judicial para exigir que se provean los casos dentro el plazo establecido a fin de concluir con los procesos.

Ha sido una rémora en estos últimos días poder conseguir una información porque los secretarios siempre dicen que no hay sistema para poder atender; es decir, no se han dado el tiempo para registrar en forma manual y dar información sobre el proceso, eso ha sido una justificación no válida, dijo el decano Ernesto Dávila Munarris. (Gonzalo López)