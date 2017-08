Médicos están a la espera de decretos supremos, de lo contrario retomarían sus medidas de lucha

Incremento del presupuesto del sector Salud, del SIS y la escala remunerativa son los puntos anhelados.

Hoy vence el plazo que dio el mismo gobierno central al sector Salud para solucionar los puntos que aún faltan. Este 30 de agosto, feriado nacional, es esperado por los médicos para conocer cuánto es la escala salarial y de cuánto será el presupuesto para el próximo año. De no haber nada, evaluarán retomar sus medidas de lucha.

“Lo que ya salió es la devolución de la rectoría de Salud y Educación al Minsa y Minedu, respectivamente. Eso significa que, como estamos descentralizados, en la actualidad el ministerio de Salud no puede hacer en Loreto porque dependemos directamente del gobierno regional, incluso pueden transferir dinero de una actividad a otra.

Con la rectoría ya no ocurrirá eso, el Minsa aparte de mandar el dinero también monitoreará y hasta podía sancionar si ese dinero no llega a su destino para el cual fue asignado.

Este miércoles 30 debe salir publicado como decreto supremo el presupuesto que debe asignarse para el sector Salud. Recordemos que nos dijeron que se podía llegar al 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI) pero estamos a la espera que nos digan qué porcentaje será, se dice que llegaría al 0.22% o 0.3%.

También debe salir publicado con cuánto iniciaría la escala remunerativa, porque lo único que se puso en el acta es que será a partir de enero del 2018, pero no se especificó el monto y eso debe publicarse este miércoles. Lo que se acordó es que la escala remunerativa llegue al término dentro de tres años; es decir, al término de la gestión de PPK.

Sabemos también que el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) se aumentará, se sabe de palabra, que subirá a 2,200 millones de soles para el 2018. Recordemos que el SIS ha estado disminuyendo y ha ocasionado crisis que ya todo sabemos.

Si estos puntos no ocurren, la Federación se reunirá para ver qué medidas de lucha comenzaremos a tomar. Esto iniciaría con un paro de 24 horas y así iría subiendo”, indicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente. (Gonzalo López)