Primeros pasos para el de diálogo en el Lote 192.

Tras seis horas de reunión preliminar en Iquitos, los representantes del gobierno y apus de las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OIPIKAFPE y ACODECOSPAT, que representan a las 16 comunidades en movilización pacífica al interior del Lote 192, acordaron que una comitiva del gobierno ingresará mañana a Nuevo Andoas para establecer el primer espacio de diálogo con las comunidades sobre el conflicto.

La comitiva del gobierno estará integrada por el Viceministro de Gobernanza y Territorialidad, el Viceministro de Interculturalidad, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas.

Durante la reunión en Iquitos, los presidentes de las federaciones indígenas han señalado que cualquier acuerdo se firmará en la reunión de Nuevo Andoas. Allá se validará el diálogo realizado ayer en la ciudad de Iquitos, donde los funcionarios presentaron a las autoridades indígenas algunas propuestas a llevar.

Trascendió que hoy se podría hablar de mecanismos para influir en el contrato petrolero, planes de desarrollo, cumplimientos de compromisos asumidos en las actas pendientes, entre otros.

NO HUBO ACUERDO SOBRE CONSULTA PREVIA

Respecto a la firma de un documento oficial que garantice un proceso de Consulta Previa, no hubo acuerdo; se espera que el día de hoy se llegue a un segundo nivel de entendimiento entre los apus, las comunidades y los representantes del Estado.

Además se acordó tomar acciones para establecer espacios de diálogo particulares entre la empresa Frontera Energy y las comunidades achuares Antioquía y José Olaya; a causa de los derrames de petróleo ocurridos en la zona y las atenciones que se requiere para agua y salud. Asimismo, ingresarían en los próximos días autoridades ambientales.

La movilización de 16 comunidades indígenas achuar, quechua y kichwa en el ámbito del Lote 192 inició hace 11 días. Según informan desde la comunidad, la paralización del lote no ha sido levantada, lo que se ha asegurado es que hoy se dará apertura al aeródromo de Nuevo Andoas para recibir a la comisión e iniciar el diálogo.

(C. Ampuero)