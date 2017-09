En la Sala Penal Liquidadora.

Después de casi un año de estar paralizado el juicio por el mercado Modelo que involucra al ex presidente regional Robinson Rivadeneyra, recién hoy proseguirá ante la Sala Penal Liquidadora, puesto que el caso se acoge al código procesal antiguo.

Hoy se podrá conocer cómo estará conformada la mencionada Sala puesto que el actual presidente es Aldo Atarama, quien en la época del ex gobernante laboraba para la gestión como asesor externo. El mismo magistrado señaló que él se inhibiría. Quedando en la sala el Abog. Pascual Ceberino del Rosario Cornejo y Carlos Amoretti Martínez. Algunos mencionan que la doctora Roxana Carrión, podría conformar dicha sala para ver el juicio del mercado Modelo.

¿En qué fundamenta la fiscalía penal su denuncia? En base al proceso de selección y otorgamiento de la buena pro del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Mercado Modelo 3 de Octubre/ Ampliación/Iquitos” a favor del consorcio Mercado Modelo, habiéndose incurrido en irregularidades en el proceso de selección cuando la viabilidad de dicho proyecto había sido deshabilitada por el ministerio de economía y bajo esas condiciones continuaron con la celebración del contrato.

Un contrato superior al valor referencial fijado que era de 29 millones 843 mil 453 soles, ascendiendo a 32 millones 016 mil 583 soles, incrementándose hasta en un 7.28& del valor primigenio establecido en las bases del proceso, existiendo una diferencia de valores de 2 millones 173 mil 130 soles. A pesar que las bases indicaban que las ofertas económicas para ser válidas no deberían ser inferiores al 95% del valor referencial. Incluso se materializó el pago de adelanto del 10% por la suma de 3 millones 201 mil 658 soles a favor del consorcio constructor. Así como el pago por un monto de 01 millón 320 mil 596 soles, a favor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (impulsada por Rivadeneyra Reátegui, para sacar obras sin pasar por el filtro de la Ley de Contrataciones) nada más que por llevar a cabo el pésimo proceso de selección, donde como siempre, terminó perdiendo Loreto.

Los involucrados en el caso son la mayoría de consejeros regionales de la gestión Rivadeneyra, así como ex funcionarios Jorge Ocampo, Manuel García, Fernando Lazo, Víctor Perea, Eloy Tapia, Gustavo Vásquez, José Alegría y Welder Miranda. Así como el co-procesado constructor Jorge Cabrera.