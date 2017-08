En esta oportunidad será sobre técnicas de administración de compras y control de almacén.

En nuestra ciudad se inició el Programa para el Fortalecimiento de Competencias – PFC 2017, el mismo que está a cargo del Centro de Formación en Turismo- CENFOTUR y la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanías- DIRCETURA Loreto.

Precisamente hoy se desarrolla el curso “Técnicas de administración de compras y control de almacén”, el mismo que se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio de la Dirección Desconcertada de Cultura, ubicada en malecón Tarapacá N° 382 (2° Piso), Tendrá una duración de 10 días, del 14 al 25 de agosto (no incluye sábado y domingo), en el horario de 04:00 pm. a 09:00 pm. Mayor información sobre la ejecución de nuestros Programas y de los cursos que ofrecemos, comunicarse al correo marvin.rios.m@gmail.com, celular 965020751.

“Invitamos a ser parte del grupo de empresas comprometidas con la mejora de la calidad en turismo en el Perú. El pasado viernes clausuramos el primer curso: “Gestión de Procesos en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos”, el cual tuvo la participación de 35 trabajadores de diferentes empresas de nuestra localidad. En lo que resta de año tenemos programados diferentes cursos de capacitación en la ciudad de Iquitos”, precisa Marvin Ríos, uno de los responsables del curso.

Señala que otros de los cursos son: “Técnicas de Atención al Cliente en Inglés”, “Ingeniería del Menú y Diseño de Carta”, “Tecnología de Operaciones de Housekeeping”, y “Gestión en la Comercialización de Productos Artesanales”, respectivamente. Todos ellos, totalmente gratuitos.

“El objetivo de los cursos de capacitación es fortalecer las competencias laborales de los colaboradores de las empresas de servicios turísticos en los rubros de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes, relacionadas con la prestación y operación del servicio turístico. Cabe señalar que los participantes aprobados del curso recibirán un certificado, el que podrá ser convalidable con cursos ocupacionales que cuenta CENFOTUR, lo que permitirá aportar con el desarrollo de las competencias y profesionalización del personal que labora en las empresas de la región”.

Por esta razón, invitan a los empresarios y colaboradores de las diferentes empresas de servicios turísticos (restaurantes y servicios afines) de la ciudad, a participar del curso de capacitación “Técnicas de administración de compras y control de almacén”, el que permitirá mejorar en su empresa la calidad del servicio que brinda al cliente. Está dirigido al propietarios, gerente, administrador, supervisor, jefe de área, logísticos, almacenero, mozos y/o azafatas.

Es importante resaltar, que dicho curso no se repetirá en nuestra región el presente año. Es de naturaleza teórica-práctica. Su desarrollo es de manera presencial. Busca mejorar en los participantes conocimientos sobre estructura de costos y manejo de almacén, principios básicos de emprendimiento y seguridad turística; con el propósito de elevar su desempeño laboral, y la gestión logística de compras, almacenaje e inventariado; de los productos a utilizar en restaurantes y afines; considerando estándares normativos de calidad y gestión del talento humano como elemento clave para un servicio de calidad, las unidades a tratar son: introducción a la gestión del talento humano; desarrollo y selección de personal; gestión de almacén, control e inventariado; ciclo de productos y conservación de alimentos en almacén; emprendedurismo; seguridad turística.

Asimismo, se supo que es una pena que ninguna de las empresas que se encuentran en la zona del bulevar, plaza de armas y otras zonas turísticas, no aprovechen ni participan de estas capacitaciones, pese a que los organizadores les envían sus invitaciones de manera reiterativa, es importante las capacitaciones puesto que esto ayudará al desarrollo no solo de las empresas turística, sino también de la ciudad. (MIPR)