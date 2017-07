“Esta es una gran noticia. De acuerdo a lo escrito por el ministro Giuffra”, anunció el gobernador Lic. Fernando Meléndez Celis

Al término del evento: “Impactos Ambientales del sector Agrario”, realizado el día de ayer en los ambientes del centro recreacional El Sombrero de Paja, el gobernador regional de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, se refirió a la nueva licitación pública internacional del Puente sobre el Río Nanay, valorizada en S/. 600’000,00.00 (seiscientos millones de soles), aproximadamente.

“Esta es una gran noticia. De acuerdo a lo que ha escrito el ministro Giuffra (ministro de Transportes), mañana (hoy) se cuelga (virtualmente) la convocatoria del Puente Nanay”.

Ese es el puente soñado porque hay 600 millones de soles de inversión que va a generar trabajo y mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta parte de Nanay, de Punchana, y sobre todo de los pueblos porque nos va a permitir una mejor planificación urbana de nuestra ciudad de Iquitos.

“Este es un proyecto que nos va a permitir inversión en Loreto después de muchos años, y sobre todo va a generar empleo, más trabajo para nuestro pueblo. Necesitamos esa inversión. Este proyecto tiene ley que lo hemos logrado el 2015, como producto de la lucha del Lote 192.

No podemos perder esta gran inversión, porque va a permitir a Loreto dinamizar su economía, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.

IMPACTOS AMBIENTALES SECTOR AGRARIO

Respecto al significado del evento “Impactos Ambientales del sector Agrario”, expresó: “La mayor renta estratégica que tiene Loreto son sus bosques. Sin embargo, la agricultura es una de las economías que tenemos en toda la región, y lo que buscamos con este evento es encontrar un equilibrio entre producir y conservar, porque la conservación también te va a dar una economía a futuro y la producción es para sostener y crear una economía familiar”

El gobernador regional especificó: “Con este evento lo que buscamos son las nuevas normativas que hay en el tema de los impactos ambientales, y algo más, he anunciado que Loreto es la primera región del Perú que tiene los resultados de las emisiones de gases de efectos de invernadero.

Nosotros sabemos cuánto contaminamos por día y por mes, y por año, porque Loreto ha medido esa contaminación, y la principal causa de la contaminación en nuestra región es el cambio de uso de suelos. Un bosque de árboles primarios se tumba para sembrar, y eso se llama cambio de uso de tierra”.

Sobre estos resultados y de qué forma nos serán útiles, Meléndez Celis, manifestó: “De que el mundo apoye a Loreto, porque sabe ya cuánto contamina y hay que empezar a disminuirlo. Por ejemplo, hay que cambiar la matriz energética.

Otro de los componentes y causas de la contaminación es la quema de petróleo, diesel y residual que hace la planta Electro Oriente, que afectan al tema del cambio climático, pero sobre todo Loreto hoy día puede canjear esa contaminación por energía limpia”.

ENERGÍA SOLAR PARA LORETO

El gobernador regional Meléndez Celis, también se refirió a la energía limpia para pueblos. “Acaban de llegar los coreanos para impulsar una energía solar que nos va a permitir que muchos pueblos tengan otro tipo de energía más limpia y a no quemar petróleo que es caro. Eso es lo positivo de todo lo que hoy estamos logrando desde la economía verde”. (Diana LM.)