Consideran arbitrario el despido a 310 personas que laboraron solo hasta el 31 de diciembre

No se quedarán de brazos cruzados porque consideran que se está cometiendo una injusticia. Para hoy a las 7 de la mañana, los trabajadores y ex trabajadores del Hospital Regional de Loreto han convocado a un plantón en dicho establecimiento de salud en protesta porque fueron despedidos sin razón laboral.

Como se recuerda, en una edición anterior ‘La Región’ dio a conocer que fueron despedidos 310 trabajadores entre ellos enfermeros y otros profesionales de la salud que ya no laborarán desde el 01 de enero debido a que el SIS no desembolsa el dinero adeudado, generando una crisis en el sector al punto de cerrar varios servicios.

“Este lunes tenemos un plantón de los trabajadores en el Hospital Regional de Loreto desde las 7 de la mañana, para el respeto de los derechos de los enfermeros y demás trabajadores, debido al despido arbitrario de nuestros compañeros de trabajo.

La directiva aduce que es por falta de presupuesto, pero creemos que no es por eso, sino por un tema netamente político. No vamos a dejar entrar a nadie, vamos a luchar por la reposición. No estamos comenzando bien el año y eso debe preocupar no solo a nosotros sino a toda la población debido a que no hay personal para atender como debe ser”, indicaron algunos trabajadores del Hospital Regional. (Gonzalo López)