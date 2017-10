Trabajadores en la sede de Loreto acatan medida.

“Es un caos lo que estamos viviendo”, indica dirigente del sindicato.

Tal y como estaba programado, hoy lunes inicia la huelga nacional indefinida de los trabajadores del Ministerio Público. En sede de Loreto será acatada en su totalidad, confirmaron los dirigentes del sindicato.

Al referirse a los trabajadores que entrarán a una medida de lucha, se refiere a diversos profesionales como abogados, médicos, economistas, administradores, tecnólogos; además, se une el personal de medicina legal. El motivo principal de esta huelga es el presupuesto que se asigna al Ministerio Público.

“Durante todos estos años, el Fiscal de la Nación como titular del pliego solicita al ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto pero nunca le otorgan lo que solicita, ni siquiera llega a la mitad.

Siempre es lo mismo, luego, el Fiscal de la Nación tiene que volver a solicitar un crédito suplementario para cubrir los gastos básicos, ni siquiera lo que se necesita”, indicó Bratzon Saboya, sub secretario general del sindicato de trabajadores del Ministerio Público.

Para el dirigente, el estado en que se encuentra el Distrito Fiscal de Loreto es lamentable por lo que obliga a encontrarse en austeridad.

“Estamos en crisis, no tenemos tóner, papel, dinero para poder pagar gastos minúsculos como el agua para el personal que labora en la institución. No contamos con fondo para pagar costos por mantenimientos de vehículos, sinceramente se está convirtiendo en un caos el Ministerio Público.

Otro pedido es el aumento del salario, pero eso está incluido en el presupuesto que se solicita. Se desea una equidad en la remuneración porque estamos muy bajos a comparación de otros órganos de justicia”, expresó el dirigente sindical.

El jueves 05 de octubre el Fiscal de la Nación expondrá ante la comisión de Presupuesto del Congreso de la República y estarán a la espera del dinero que puedan dar al Ministerio Público. De eso dependerá si continúan o no con la huelga.

Por lo pronto, este lunes los trabajadores se concentrarán desde temprano en la sede del Ministerio Público que está ubicado en la primera cuadra de la calle Samanez Ocampo.

(Gonzalo López)