Por el presunto delito de financiamiento para trata de personas, usuario y cliente.

Hoy lunes 14 de agosto a las 3 de la tarde se dará inicio al juicio oral del ex rector de la UNAP y ex miembro de Sunedu, Antonio Pasquel Ruiz, así como contra el proxeneta Ángel Cerroy Huanaquiri, quien viene purgando cárcel desde hace meses.

Debido al encarcelamiento de Cerroy, es que el juicio oral se inicia hoy en la sala de audiencias del penal de varones de Iquitos. Se pudo conocer que el colegiado estaría conformado por los jueces Víctor Romero Uriol, Carlos Huari Mendoza y Guillermo Bendezú Cigarán.

Como es de conocimiento público el ex rector se vio envuelto en dicho escándalo (marzo 2016) debido a que se conectó con el proxeneta a quien ya conocía, a fin que se contacte con una menor que en aquella época tenía 17 años. Cerroy lo hizo y terminó llevando a la menor a Lima para que en un hotel de Surquillo, tenga relaciones con el ex rector de la UNAP.

Se sabe que ahora la menor ya no vive en Belén, sino en Pucallpa, desde donde vendría a Iquitos para estar presente en el juicio oral, aunque todavía no le toca narrar los hechos en la audiencia de hoy día. Muchos esperan que ratifique su testimonio original que dio ejemplo para que otras menores como ella, tengan la valentía de denunciar hechos que están reñidos con la Ley.