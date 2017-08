Comienza la fiesta deportiva más esperada

A partir de las 2 pm en el Complejo del CNI.

Llegó la hora y no hay más tiempo de espera. Todo quedó expedito para que hoy desde las 2 de la tarde ruede el balón en el inicio del Campeonato Clausura de Fútbol 8 de los Ex Alumnos Agustinos, organizado por la promoción 1992 "Fray Luis de León" que este año conmemora sus Bodas de Plata. Aunque la fiesta deportiva comenzará desde las 11 de la mañana, ya que desde esa hora se comenzarán a vender a vender ricos pollos al cilindro para el deleite de los ex alumnos y sus familias. El evento estará amenizado, como siempre, por las orquestas musicales Banda Avana y la Vale Band. 29 equipos son los que participarán de este campeonato que busca confraternizar y unir lazos de amistad. Las promociones se han dividido tres grupos A, B y C. El grupo A está conformado por la promociones 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989A. El grupo B estarán, 1989B, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Mientras que el grupo C, están 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008.Programación de la primera fecha: 1 02:00 pm. 1986 v 1982 A2 02:20 p m. 2006 v 2001 C3 02:40 pm. 2007 v 2000 C4 03:00 pm. 1979 v 1978 A5 03:20 pm. 1985 v 1983 A6 03:40 pm. 1990 v 1989B B7 04:00 pm. 1987 v 1981 A8 04:20 pm. 1989A v 1984 A9 04:40 pm. 1997 v 1991 B10 05:00 pm. 2008 v 2003 C11 05:20 pm. 1995 v 1993 B12 05:40 pm. 2005 v 2002 C13 06:00 pm. 1999 v 1998 C14 06:20 pm. 1996 v 1994 B (Gonzalo López)