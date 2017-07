Pobladores del caserío ‘Gabriela Nuñez’ colaboraron en la limpieza de su comunidad

Una minga en el caserío “Gabriela Núñez”, ubicado en el distrito de Belén, por parte de la comunidad apoyada con estudiantes de tres cursos de la Facultad de Agronomía, Escuela de Ingeniería en Gestión Ambiental de la UNAP, teniendo como docente a cargo la ingeniera Giorly Machuca Espinar, y parte del Equipo de Voluntarios de Interpretación Ambiental “Escuadrón Verde”.

A pesar del mal tiempo, estudiantes, niños, niñas y adultos no dudaron en pedir sus bolsas plásticas y comenzar a juntar la basura que había en sus espacios; “Al implementarse la metodología “Tini” en sus hogares en comunidad, ellos desean ser un ejemplo para los pueblos aledaños, mejorar su calidad de vida y realizar buenas prácticas ambientales. En total se lograron llenar 100 bolsas de basura, las mismas que fueron llevadas por las autoridades del caserío al puerto de Masusa y depositadas en los contenedores de basura que hay en el puerto”, Giorly Machuca Espinar.

A raíz de esta minga, hoy jueves 20 de julio a partir de las 8.30 de la mañana se estarán inaugurando las primeras Tinis o Esvi (Espacios de vida) de la ciudad de Iquitos que tiene como pioneros al caserío Gabriela Núñez, distrito de Belén, un total de 14 familias se beneficiarán con estos espacios de vida ya que promoverán la conservación y la familia desarrollará compromisos para realizar acciones en beneficio de su comunidad; como por ejemplo, cuidar más a la naturaleza, ya no botar basura debajo de sus casas, entre otros. Además dicha implementación logrará un desarrollo económico, social y económico en la comunidad.

“Los Tinis Hogares forman parte de un concurso en el curso de Ciencias Naturales, para lo cual tendremos como jurados al ingiero Pedro Paucarcaja Quispe, Teresita Ibone Ruiz Ahuanari y a Shota Tanaka. Si desean saber más sobre esta Metodología y observar cómo es la implementación, los esperamos este jueves desde las 8.30 am en el caserío Gabriela Núñez, que queda al frente del Puerto Masusa. Las 14 familias los esperaran con ricas bebidas para los invitados”.

(MIPR)