Gerente general de Maynas, Carlos Pezo, refiere invitación

Tras la extensa sesión de concejo de Maynas y donde también expuso el gerente general, Lic. Carlos Pezo, comentó: “En principio la preocupación por parte de la Municipalidad de Maynas siempre ha existido. Hoy día (ayer) se ha podido aclarar en primera instancia, que en principio el proyecto ha sido financiado básicamente para pistas a través del programa de Mejoramiento del Ministerio de Vivienda”.

Acotó: “Para eso se contó con un informe de factibilidad por parte de Sedaloreto en la cual señalaba que las alcantarillas estaban totalmente habilitadas, no contábamos con que no se podía atender. Ahora, dado las imperfecciones ya en el proceso constructivo, la Municipalidad tiene un presupuesto para lo que es mejoramiento de las gambotas y algunas conexiones, alrededor de 1’700.000.00 soles, que se está dándole la viabilidad respectiva. Y Opipp ya se ha comprometido en las intervenciones de algunas tuberías y redes que estén en mal estado, producto del alcantarillado.

Como ya se escuchó, el día de mañana (hoy) tenemos una reunión Opipp, la Municipalidad y la empresa, y se le va invitar a Sedaloreto a efectos que ellos también tomen las medidas del caso y se comprometan ante esta situación de una verdadera necesidad de la ciudad de Iquitos.

El hecho de que OTASS está en Sedaloreto, considero que ha venido con un afán de poder mejorar y solucionar, por eso la presencia de estos nuevos funcionarios a través de la OTASS pienso que va a mejorar, y vamos a cursar inmediatamente un documento a fin de contar con la presencia para mañana a las 10 de la mañana, de la representación de Sedaloreto”.

Prosiguió: “Como he expuesto en la sesión de concejo, creo que nos estamos olvidando cuáles han sido las razones, inicialmente esto ha sido una preocupación por espacio de dos años que ha sido originado justamente por la empresa china, que ha ocasionado una serie de huecos y forados en las vías, no olvidemos que esto ha ocasionado hasta muertes, invalidez en muchas personas, por eso bajo esta premisa con la alcaldesa nos hemos preocupado en dar solución a este problema.

Y conjuntamente con la reapertura de estas vías podemos corroborar y reafirmar que ese proyecto (alcantarillado) ha sido una estafa prácticamente, esta toda una desgracia, entonces, por qué vamos a hacer un empistado cuando se ve en la parte de abajo, en la parte interior donde está el sistema de alcantarillado totalmente defectuoso, entonces se tiene que buscar una alternativa de solución”.

Sobre que sería mejor solamente hacer capas de asfalto, opinó: “Sí, y eso he precisado en la exposición, lo que se ha financiado a través del Ministerio de Vivienda es la intervención de concreto, de pavimento, no? El Ministerio de Vivienda te financias proyectos en su totalidad. Un reasfaltado no es un proyecto, es un mantenimiento de vías, eso tendría que ser financiado por la municipalidad y realmente no estamos en condiciones de poder intervenir, hay que ser sinceros en ese sentido y lo poco que se ha considerado es bajo el término de mejoramiento de manera paulatina”. (Diana LM.)