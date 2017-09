A partir de las 6 de la tarde en el hotel El Cauchero

Historia de la Caminata por la paz y la solidaridad

Es promovida por diferentes organizaciones como la Defensoría del Pueblo.

Se presenta en Iquitos, la primera exposición fotográfica “El Gran Quipu de la Memoria”, en homenaje a quienes sobreponiéndose al dolor abrieron camino a la esperanza, y a quienes solidariamente tejieron nudos entregando su compromiso con la paz, la justicia, y el presente.

Es actividad se presentará permanentemente desde hoy viernes 1 de setiembre a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones del hotel El Cauchero, en la plaza Ramón Castilla. Es promovida por el Movimiento Ciudadano Para que no se Repita, la Defensoría del Pueblo, La Comisión de Justicia y Paz de DD.HH ,Vicariato Apostólico de Iquitos, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.

Entre el 1 de mayo y el 26 de agosto de 2005, el Movimiento Ciudadano “Para que no se Repita” con apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Mesa de Concertación Para la Lucha contra la Pobreza, organizó la campaña “Caminata por la Paz y la Solidaridad y el Gran Quipu de la Memoria”, siendo una de las acciones más significativas de promoción de la memoria sobre los veinte años de violencia que vivió el país de 1980 a 2000, y de promoción de la implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La Caminata por la ruta del Camino de los Incas (Cápac Ñam) buscó enlazar antiguas y nuevas historias y esperanzas; en memoria de quienes sufren y sufrieron la violencia, y como muestra de que es posible enlazarnos en el camino de construcción de la Paz.

Se inició el camino con una ceremonia fraterna “recordando”, reconociendo los daños que causó la guerra, deplorando la violencia, y reconociendo en la solidaridad una estrategia valiosa para hacer frente a los desafíos que como seres humanos y que como país se nos plantea.

Los quipus guardan en sus nudos (o en la ausencia de estos) recuerdos de los familiares, (hermanos, hermanas, madres, padres, esposos, primos, tíos, sobrinos, abuelas, abuelos, viudas, no natos, huérfanos); de las autoridades (maestros, dirigentes, religiosos, religiosas, pastores, infantes, militares, policías), de los niños soldados, periodistas, fallecidos, desparecidos; de los discapacitados, las mujeres mancilladas; de los sobrevivientes afectados por la guerra; también mensajes de solidaridad y esperanza.

Cada nudo representa, también, el aprecio por la vida y sus colores el reconocimiento de la diversidad y la esperanza de un país con justicia e la igualdad. La caminata y la elaboración de quipus logró hermanar a más de 1 millón de peruanos y peruanas con otros miles de peruanos y peruanas que fueron tocados directamente por el terror, la crueldad y diversos sufrimientos producto de la violencia desatada en esta dolorosa época que aún nos cuesta recordar.

En el “Gran quipu de la memoria” compuesto por 1005 quipus, destacan piezas elaboradas por los familiares de víctimas civiles y no civiles, desplazados, desaparecidos y niñas y niños que hoy, luego de 9 años, siguen buscando empatía y justicia.

(Gonzalo López)