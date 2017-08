Poco a poco dejarán de atender en diversas áreas en donde actualmente están brindando apoyo.

La lucha sigue fuerte y se radicaliza debido a que el gobierno aún no publica ningún decreto concreto a favor del sector salud.

“Desde el 7 de agosto estamos en esta huelga a nivel nacional, en Loreto somos unas 800 enfermeras de las cuales varias estamos apoyando en los sectores críticos, pero parece que el gobierno quisiera que se radicalicen las medidas para recién tomarnos en cuenta”, declaró Ana Soplín, ex secretaria del sindicato de enfermeras debido a que la actual Silvia Angulo, ha sido llamada a Lima con otra dirigente en representación de la región Loreto.

¿Y cuáles serían esas medidas radicales?

-Se empezarán a disminuir las atenciones hospitalarias, respecto a las áreas críticas, eso se viene evaluando. A medida que el gobierno no nos escuche y siga ignorándonos, se irán radicalizando las acciones.

Este miércoles (hoy) desde muy temprano llegaremos a la plaza 28 de Julio para encadenarnos y también para sacarnos sangre del cuerpo porque ya no podemos seguir en la lucha sin que el Estado se fije en nosotros y solucione nuestra plataforma de lucha.

En Loreto faltan mayores recursos humanos, pero no hay presupuesto para que ingresen a laborar y no puede ser así porque los diversos departamentos de salud nos necesitan.