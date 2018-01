Izamiento del Pabellón Nacional será a las 8 am. en el patio de la sede judicial.

Como es tradición, todos los años el primer día hábil y en el marco de una ceremonia solemne se Apertura el Año Judicial 2018 en la Corte Superior de Justicia de Loreto. Así, está programado para las 8:00 am. el izamiento del Pabellón Nacional que estará presidido por el presidente del ente judicial, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe.

El programa protocolar que contará con la participación de los señores magistrados y trabajadores de este Poder del Estado, contempla luego del izamiento del Pabellón Nacional la realización de una Misa de Acción de Gracias a las 8:30 am. que se celebrará en el auditorio central de la Corte de Loreto.

Posteriormente, a las 11:00 am. se realizará la sesión solemne donde estarán participando las principales autoridades de la ciudad, con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien se encuentra comprometido con el trabajo en equipo, donde los magistrados y todo el personal jurisdiccional y administrativo siguen uniendo esfuerzos para llevar una oportuna administración de justicia en bien de toda la población. (Diana López M.)