SIS no transfiere dinero y desde enero serán restringidos varios servicios

En medicamentos la deuda es 8 millones de soles y 4 millones en recursos humanos.

Termina el año 2016 en crisis y comenzará el 2017 de la misma manera. El gobierno central no está siendo justo con la población loretana que diariamente necesita atenderse en los establecimientos de salud. Un claro ejemplo es el Hospital Regional de Loreto que acaba de anunciar el cese de más de 300 trabajadores y por ende, la reducción de servicios.

“Son 310 personas que ya no trabajarán en el hospital (160 CAS y 150 locadores de servicios que se les debe sueldos de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre). En enero no se les puede renovar porque seguiríamos acumulando deudas.

Estos trabajadores antes cobraban por SIS y ahora ya no porque no está transfiriendo los recursos, aduciendo que están en una reorganización, pero eso está afectando a los pacientes de manera directa.

En el hospital tenemos 650 nombrados, 150 CAS antiguos; es decir, tenemos solo 800 trabajadores. Con los 300 menos hay varios servicios que se van a restringir, las camas en hospitalización, número de consultas externas, laboratorio, pacientes en camas en UCI, etc.

En emergencia la atención también será disminuida, no se podrá mantener la misma cantidad de pacientes que ha estado atendiendo el hospital este año. Pero también hay que recordar que desde noviembre la sala de operaciones ya no está operando cirugías programadas, solamente emergencias.

Esto básicamente se da porque el SIS nos paga una tarifa con precios de Lima que significa más o menos el 60 por ciento de lo que cuesta un insumo acá en Loreto; o sea, aparte que no transfiere, lo hace menos de lo que vale.

El gobierno regional nos ha estado apoyando todo este tiempo y hemos podido llegar y superar en algo la crisis hasta este diciembre, pero ya enero no podemos comenzar debiendo a los 300 trabajadores.

No solamente la crisis es por el tema de personal, la farmacia está desabastecida y eso lo hemos venido anunciando desde el mes de octubre. Mientras no haya medicinas, de qué sirve poner médicos en consulta y personal de enfermería, cuando no van a tener los insumos como los accesorios para ventiladores mecánicos y otros.

En lo que es medicina, la deuda es 8 millones de soles; y lo que es recursos humanos, 4 millones. En total se requiere 12 millones. Recordar que en diciembre el SIS solo nos transfirió 62 mil soles que fue para pagar un quinto de la deuda del personal que es de 300 mil soles”, indicó el doctor Percy Rojas, director del Hospital Regional de Loreto. (Gonzalo López)