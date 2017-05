Porque le volvió a bajar el tarifario con lo que se dejará de atender varios servicios

Pacientes se verán perjudicados en su salud.

Solo en hemodiálisis, el Regional pierde alrededor de 400 mil soles al mes.

Se requiere una negociación urgente.

El sector Salud se agudiza cada vez más y al gobierno central parece no importarle, sobre todo en provincias, y nuestra región no es ajena a ello. El hospital Regional de Loreto acaba de decirle al Seguro Integral de Salud (SIS) que no renovará el convenio con ellos, que con fecha 30 de abril del 2014 suscribieron para el financiamiento.

El motivo es muy preocupante. La unidad ejecutora del hospital regional, en la actualidad cuenta con un déficit presupuestal de aproximadamente 5 millones de soles por gastos de medicamentos e insumos médicos, ocasionados por la falta de recursos financieros que permitan garantizar la sostenibilidad de las atenciones a los asegurados.

Esa deuda se genera a partir de los bajos costos en el tarifario de Procedimientos del SIS, con los cuales liquida la producción del Hospital Regional de Loreto y que difiere de los gastos y costos reales incurridos por la entidad.

Mediante resoluciones jafaturales, la última de fecha 24 de abril de este año, el tarifario de procedimientos médicos y estomatología del SIS volvió a ser modificado en detrimento económico al Hospital Regional de Loreto, pese a que, mediante oficio N° 4914-2016-GRL-DRS-L/30.50 de fecha 30 de diciembre del 2016, se informó y se pidió la modificación de la tarifa de algunos procedimientos médicos del tarifario vigente del SIS, que agudiza aún más la precaria situación. Incluso el director de dicho nosocomio, Percy Rojas, realizó una visita a la gerencia de financiamiento a fin de tratar el tema tarifario para que se ajuste a las necesidades de la región, pero nunca hubo respuesta, más bien lo han empeorado.

Para entender con números, el año 2015 el SIS le pagaba al hospital Regional de Loreto 311 soles por una sesión de hemodiálisis (pero a la clínica le paga más de 700 soles). El 2016 lo bajaron a 285 soles por cada sesión donde cada paciente utiliza el servicio (equipos y personal CAS) por cuatro horas. Ahora, en este año, el Seguro Integral de Salud aprobó una tarifa de 211 soles que resulta irrisorio para lo que se gasta. Al día se hacen más de 30 sesiones de hemodiálisis, solo descansando domingos. Con calculadora en mano, el Regional pierde aproximadamente 400 mil soles al mes.

Otro ejemplo es la transfusión sanguínea. El hospital regional gasta 120 soles para hacer siete exámenes de ley a una bolsa de sangre, para poder pasarle a un paciente. El SIS pagaba en un primer momento 75 soles, igual era pérdida para el nosocomio. Luego el 2016 lo bajaron a 45 soles, y en el nuevo tarifario del 2017 están pagando solo 16 soles, incluido dos exámenes más. El hospital regional hace alrededor de 500 transfusiones sanguíneas al mes.

En la actualidad, los pacientes están siendo atendidos sin convenio firmado entre el SIS y el hospital regional (que finalizó el 30 de abril de este año) pero ya les dirán que no podrán ser recibidos porque no habrá transferencia de dinero.

Como el hospital regional no firmó el convenio con el SIS porque les ha bajado el tarifario y están trabajando a pérdida, tampoco podrá atender a los pacientes en consultorio, ni cirugía, entre otros servicios porque no se podrá pagar a los médicos.

Lo único que queda para que la población no se vea perjudicada, es que de manera urgente tanto los representantes del hospital regional como el SIS negocien y lleguen a buenos términos.

(Gonzalo López)