Árbol cayó encima de septuagenario mientras trabajaba en su chacra

Lo único que quiere don Felinton Talexio Chanchari de 74 años de edad, es ver a sus hijas. Esta persona desde que esta postrado en cama producto de un accidente cuando trabajaba su chacra no sabe nada de ellas.

Talexio contó que un árbol cayó sobre él cuando realizaba trabajos de cultivo en su chacra ubicado en la comunidad “Nuevo Triunfo” en el distrito de Mazán, río Napo. Cuando cayó en cama nadie le quiso ayudar, nadie quiso velar por él, mucho menos sus hijas.

“La verdad que no sabía que esto me iba a pasar factura de por vida, los médicos hicieron todo lo posible para salvar la mitad de mi cuerpo pero no lo lograron; es más, la falta de recursos económicos hizo que quedara la mitad de cuerpo paralizado, desde ese momento, mis hijas me abandonaron y hasta la fecha no sé nada de ellas, lo único que quiero antes de morir es que si quiera me vengan a ver aunque ya no me den nada”, contó don Felinton.

Desde hace un año y 4 meses llegó a la casa de su hermana en la calle América Mz “A”- Lote 08, en el asentamiento humano Triunfo en el distrito de Belén. En el lugar su hermana le atiende casi a diario, allí el hombre se siente cómodo por el trato que recibe.

Sin embargo, se conoció que esta persona por todo el tiempo que está echado sobre la cama ha empezado a presentar heridas en las piernas, espaldas y hasta en la cabeza, por lo que sus familiares vienen solicitando el apoyo de las personas de buen corazón para que les puedan donar, pañales para adultos, medicinas y una silla de ruedas. La ayuda pueden hacer llegar a la dirección antes mencionada. (C. Ampuero)