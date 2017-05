Familiares piden apoyo para dar con los restos del padre de familia

Tulio Castro Acho (35), quien se desempeñaba como motorista de la motonave “Lucho”, cayó a las aguas del río Itaya y se encuentra en calidad de desparecido desde la noche del último martes, pero para los familiares de este padre de familia, el hombre se ahogó tras caer de la proa de la lancha.

Según contó su hermana, el infortunado hombre estaba conversando y tomando algunos tragos con algunos miembros de la tripulación de la nave, cuando se sentó en la parte de la proa y se quedó dormido, cayéndose al agua.

El lamentable hecho ocurrió en el puerto pesquero y hasta el momento no encuentran el cuerpo de Tulio Castro. Hasta el cierre de edición personal de la Capitanía de Puerto estuvo buscando con un buzo el cuerpo del hombre, pero no se terminó con el trabajo por la oscuridad de la noche.

Los familiares vienen solicitando el apoyo de las autoridades para dar con los restos de Tulio Castro y así darle cristiana sepultura; el hombre deja en la orfandad a dos de sus menores hijos uno de 4 y el otro de 2 años de edad. Vvivía en la calle Sucre Nº 27 en el distrito de Punchana.

(C. Ampuero)