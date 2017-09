Familiares quieren darle cristiana sepultura en Iquitos

Capsi Vela Ríos (45), hermana del joven loretano Pepe Saúl Vela Ríos (33) fallecido en Manaos, República Federal de Brasil, la semana pasada por un grupo de desadaptados, viene solicitando a las autoridades peruanas que les apoyen para que pueda repatriar los restos de su hermano y le den cristiana sepultura en nuestra ciudad.

A decir de Capsi, los restos de su hermano aún permanecen en la morgue de un hospital de Manaos y debido a que no cuentan con los recursos económicos necesarios es que viene solicitando ayuda.

A raíz de esta situación, la madre de Pepe Saúl, quien se encuentra en la ciudad de Lima, declaró a varios medios de comunicación nacionales del mal momento que está pasando. Fue entonces el congresista de la República Juan Carlos Del Águila enterado del caso, se habría comunicado con el cónsul de Perú en Manaos para brindar la ayuda del caso a esta familia.

Entre tanto, aquí en la ciudad los demás familiares necesitan el apoyo para que puedan viajar y hacer todos los trámites para la repatriación del infortunado.

Capsi contó que su hermano empezó a trabajar de “llevo-llevo” en su vieja motocicleta para poder pagar sus estudios. Terminó sus estudios de soldador en el SENATI y la primera oportunidad que se le presentó de viajar a Brasil se fue. Hace 10 años que vivía en el país de la samba y desde ese tiempo no regresaba a Iquitos.

Este año dijo que quería venir a pasar navidad con toda su familia; es más, pidió que sus dos hijas de 13 y 10 años que viven en Caballo Cocha y a quienes no las veía también, pidió que estén allí, pero lamentablemente ese reencuentro no se dará nunca más. También tenía pensando llevar a su madre hasta Manaos para que vea dónde vivía, qué es lo que hacía y darle unas merecidas vacaciones.

Como es de conocimiento público, Pepe Saúl Vela Ríos (33) fue asesinado a pedradas por un grupo de sujetos desconocidos un día después de haber denunciado en la comisaría de su sector el robo de todas sus cosas que había en su casa. Los asesinos no contentos con apedrearle, le cortaron la yugular y le dejaron tirado en el interior de su domicilio en un charco de sangre.

Las personas que quisieran ayudar a esta familia, ellos están ubicados en el pasaje Villa Camelias Mz “D” lote 18, distrito de San Juan Bautista. Cualquier comunicación lo pueden hacer al número celular 952051660 preguntado por la señora Capsi Vela Ríos. (C. Ampuero)