“La medida de lucha continúa”, indica presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente

La huelga médica continúa y al parecer tiene para rato. Ya van doce días que no hay atención en los consultorios externos de todos los establecimientos de salud y los médicos siguen ejecutando sus medidas de lucha.

El jueves, por ejemplo, estuvieron presentes en la movilización que realizó el Sute Maynas dando cumplimiento a su paro. Los médicos fueron invitados a esta marcha por los dirigentes sindicales de Educación, teniendo en cuenta que en Salud también se encuentran disconformes con la gestión del gobierno central.

Además, ayer en horas de la noche, los galenos, encabezados por la directiva de la Federación Médica Peruana Región Oriente, realizaron una vigilia en la plaza de Armas, donde pidieron que la ministra de Salud, Patricia García, sea retirada del cargo.

“El ministerio de salud presentó un documento de una pre propuesta a la Federación Médica para levantar la huelga, pero no fue aceptada. Todas las regiones del país lo rechazaron puesto que no ponen fecha desde cuando se resolverían los puntos.

Además, los del MINSA decían en ese documento que están cumpliendo y que están dialogando con nosotros, cosa que no es cierto. Es por ese motivo que no aceptamos y la huelga continúa”, indicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente.

(Gonzalo López)