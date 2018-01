Tras primera reunión interdistrital. Alcaldesa de Indiana, Prof. Janet Reátegui:

Además “otros temas y nos trazamos compromisos entre dos distritos hermanados”.

“Lo positivo es que ambos distritos mostramos interés de trabajar conjuntamente”, dijo Edwar Reátegui, alcalde de Mazán.

Luego de la firma del acta de acuerdo de la reunión multisectorial e interdistrital Indiana-Mazán realizada ayer, recogimos las impresiones de algunos participantes. La alcaldesa de Indiana, Prof. Janet Reátegui, comentó: “Hemos podido concertar y articular trabajos que vamos a estar evaluando en un mes. Trabajos de seguridad ciudadana en lo que concierne a los adolescentes, a las mujeres, a lo que es drogas.

Vamos a ver muchos temas, nos estamos trazando compromisos entre dos autoridades, dos distritos hermanados, también las instituciones que forman la Plataforma de Seguridad Ciudadana”, dijo Reátegui.

El alcalde de Mazán, Dr. Edwar Reátegui Salas, declaró: “Bastante satisfecho. Hemos podido mostrar la problemática en el tema de seguridad tanto en Mazán como en Indiana, y lo positivo es que todas las instituciones de ambos distritos han mostrado ese interés de trabajar en forma conjunta. Nuestro deseo es tener seguridad y donde los pobladores, niños y niñas tengan la confianza en sus autoridades”.

De su parte, el Sub Prefecto de Indiana, Claudio Sajamí Saavedra, expresó: “Creo que la iniciativa que tienen los dos alcaldes nos ayuda a nosotros como autoridad a ver la forma de cómo bajar ese flagelo de la droga, porque está perjudicando mucho a nuestra juventud y niñez. Vamos a trabajar conjuntamente todas las autoridades de Indiana y Mazán”.

El juez de Paz de Indiana, José Pinedo Flores, manifestó que “por primera vez se ha hecho este tipo de reunión y vamos a trabajar para solucionar ambos los problemas de los distritos”.

Mientras que el comisario de la Policía de Indiana, Manuel Vargas Dávila, comentó: “Muy interesante ya que de esa manera vamos a trabajar abocados ambos distritos en el bien de la juventud, que estaba ya queriendo perderse con la drogadicción, y el tema de la conducción de vehículos motorizados que está prohibido a menores de edad. Me alegra que se haya llegado a un buen entendimiento y trabajar de la mano ambos distritos”.

El Sub Prefecto de Mazán, Orlando Gonzales Grández, señaló: “Esta reunión me parece muy fructífera para los dos distritos que por primera vez se está dando para un trabajo en bienestar de la población y que es luchar contra la inseguridad ciudadana. Ya venimos coordinando, pero se va reforzar por la iniciativa del alcalde de Mazán y de Indiana, y nos vamos a reunir cada mes”.

(Diana López M.)