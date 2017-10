Defensor del Pueblo en Loreto estuvo en el amotinamiento de presos en Guayabamba.

“Hubo heridos por disparo de perdigones pero no hubo fallecidos”.

El Defensor del Pueblo en Loreto, Roy Vera, estuvo en el penal San Jacinto, conocido como Guayabamba, para velar por la seguridad de las personas que se encontraban ahí y detener el amotinamiento que un buen grupo de presos había realizado la mañana de ayer. Descartó la muerte de personas pero sí confirmó que hubo heridos.

“Ni bien nos enteramos de lo que estaba sucediendo nos apersonamos hasta allá y ahí nos entrevistamos con la directora del penal, Delci Zapata, en donde nos confirmó que había un amotinamiento. Les ofrecimos el diálogo a los presos para poder escuchar sus pedidos y quejas.

Decían que hubo cambios y restricciones como que no se deja pasar la alimentación, la calidad de la comida que dan ahí ha bajado, no hay atención médica necesaria que ellos esperan. Conversando con la directora, me dice que hay algunos cambios que se tienen que dar sí o sí en los penales. Yo entiendo que los cambios se tienen que dar poco a poco y no drásticamente.

A partir de nuestro diálogo las cosas se comenzaron a tranquilizar, esa es nuestra función, la de solventar la paz y la tranquilidad”, indicó Roy Vera.

El Defensor del Pueblo pudo confirmar que sí hubo heridos por perdigones que dispararon los efectivos del INPE.

“Sí hubo heridos y lo pude contrastar, subí a la azotea de uno de los pabellones a pedido de ellos. Vi que eran como cuatro o cinco que habían recibido perdigones de goma por los disparos de los trabajadores del INPE. Recogí los casquillos y comprobé que eran de goma pero que de todas maneras hacen daño. Puedo confirmar que no hubo fallecidos.

Los presos rompieron algunas cosas y quemaron colchones para realizar su amotinamiento. Dos pabellones estuvieron más eufóricos y los otros tres era más una protesta de gritos.

Finalmente llegó la fiscalía y con los representantes de tres de los cinco pabellones se firmó un acta con todos los pedidos. Al parecer llegará a Iquitos el director del INPE para tratar el tema. La directora del penal San Jacinto nos indicaba que ella sigue la política y normas dadas a nivel nacional.

Lo bueno es que volvió la calma y la tranquilidad, los familiares también se calmaron. Ahora se buscará encontrar soluciones viables para todos”, aseveró el funcionario.

(Gonzalo López)